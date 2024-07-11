هل منح مارتن دوكاتي سببًا آخر لتركيز كامل جهودها على بانيايا

"إن كان أحدٌ يعتقد بأنّ مصنعًا ما سيسمح لدرّاج فريقٍ رديف بالفوز ببطولة العالم، فإنّهم لا يعلمون مطلقًا أين هم" قال أحد الدرّاجين السابقين ومدير فريق حالي في الموتو جي بي طالبًا عدم الكشف عن هويّته.

وكان ذلك قبل اكتشاف خورخي مارتن اختيار دوكاتي لمارك ماركيز على حسابه للمقعد الثاني في فريقها المصنعيّ لموسم 2025 ما دفعه للانتقال إلى أبريليا.

وأضاف المصدر: "لن يسمحوا له مطلقًا بأخذ الرقم #1 إلى مُصنّعٍ آخر، فما بالك بمصنّعٍ إيطالي".

لكن بالرغم من كلّ هذه الحجج، فلن يكون أيّ أحدٍ قادرًا على الجزم بأنّ دوكاتي مل تمنح مارتن ذات ما تمنحه لبقيّة درّاجيها المصنعيين. حافظت جميع الأطراف المعنيّة على موقفها بأن لا شيء سيتغيّر وأنّ مارتن سيُواصل تلقي الدعم المصنعيّ الكامل حتّى السباق الختامي.

وأظهر مارتن قبل جائزة ألمانيا الكبرى أنّه درّاجٌ قويٌ لا يرتكب الكثير من الأخطاء، بعضها سقوطه من صدارة سباق خيريز وكذلك سقوطه وتراجعه في الترتيب في السباق القصير في ميزانو. لكنّ تلك الأخطاء لم تُكلّفه صدارة البطولة أو تُضعف موقعه كمنافسٍ محتمل.

خورخي مارتن، براماك ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكنّ الوضع يبدو مختلفًا بعد خطأ ساكسنرينغ. في حين أنّ فارق الـ 10 نقاط الذي يُواجهه مارتن الآن مع بانيايا لا يبدو كبيرًا، خاصة بالنظر إلى تبقي 11 جولة هذا الموسم وتوافر 370 نقطة في المجمل، فإنّ من الواضح أنّ موازين القوى قد تغيّرت في معركة لقب الموتو جي بي.

تراجع مارتن للمرّة الأولى خلف بانيايا في بطولة الدرّاجين، ومن الواضح أنّ الإسباني لم يكن قادرًا على إدارة ضغط المنافسة على اللقب، خاصة بعد قدرة بانيايا على تحقيق أربعة انتصارات متتالية في السباقات الرئيسيّة واثنين في السباق القصير في جولتي موجيلو وأسين.

دوكاتي تملك بطلًا

مع حقيقة أنّ بانيايا إيطالي وامتلاكه لعقدٍ مصنعي حتّى 2026 وامتلاكه للقبين في جعبته، فلماذا قد تدعم دوكاتي إسبانيًا وفريقًا سينتقل إلى التزوّد بدرّاجات ياماها في العام المقبل؟

لكنّ دوكاتي أدركت أنّ التزامها بدعم مارتن حتّى نهاية الموسم واجبٌ لا يبدو أنّه يُؤثّر على فرص بانيايا في تحقيق لقبه الثالث على التوالي.

إذ أنّ قطع دعمها لمارتن سيأتي بنتائج عكسيّة لصورة علامتها. لكنّ خطأ مارتن في سباق الأحد الذي منح فيه الفوز لبانيايا قد قدّم سببًا منطقيًا للحظيرة الإيطاليّة لنقل كامل ثقلها خلف بطل العالم مرّتين.

إذ أظهر بانيايا أنّه يمرّ بأفضل فتراته في الموتو جي بي ويتقدّم على الجميع، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق على صعيد السرعة والموهبة، وهو جاهزٌ لمواجهة قدوم مارك ماركيز إلى الفريق المصنعي.

اعترف مارتن أنّ حادث الأحد كان مهمًا لأنّه سيُنظر إليه على أنّه الحادث الفاصل "ما قبله وما بعده". في حين أنّه كان هناك معنى آخر من وراء ذلك، فإنّه كان يُمثّل إشارة إلى الدعم الذي يتلقاه هو وبراماك في الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم.