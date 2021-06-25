هل انتهت مسيرة الأسطورة؟ .. روسي يشكك في إمكانية مشاركته في 2022

أعلن فريق "في.آر46" يوم أمس الخميس قُبيل جائزة هولندا الكبرى عن دخوله في شراكة مع دوكاتي للمواسم الثلاثة المُقبلة، إذ سينضم فريق روسي إلى الفئة العليا بشكل كامل بدءًا من موسم 2022.

هذا ولم يحسم بعد روسي بطل العالم تسع مرات مستقبله في عالم السباقات، حيث يبدو من غير المرجّح أن يبقى ضمن صفوف فريقه الحالي "بيتروناس اس آر تي" وياماها، وذلك بعد خوض أسوأ موسم له حتى الآن في 2021 - مسجلًا فقط 17 نقطة من السباقات الثمانية الأولى.

وكان إعلان "في.آر46" قد تضمّن تصريحًا من الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود الداعم للفريق، والذي عبّر فيه عن أمله بأن يشارك روسي نفسه مع فريقه في 2022، فقال: "سيكون من الرائع بالنسبة لي أن أرى فالنتينو روسي ينافس خلال المواسم القليلة التالية كدراج لفريقنا آرامكو ريسينغ في.آر46، إلى جانب لوكا ماريني".

فيما صرّح روسي يوم أمس الخميس أنّ الأمير يحاول دفعه بالفعل منذ بعض الوقت للتسابق مع فريقه، لكنّ الإيطالي يشكّك في إمكانية حدوث ذلك.

حيث قال: "لم أقرر بعد ما سأفعل، كوني سأفكر بعمق أكبر خلال العطلة المُقبلة".

وأضاف: "يتعيّن عليّ كذلك التحدث مع ياماها والفريق (اس آر تي). لكننا نرغب بالتأكيد في أن يكون الأداء والنتائج أفضل".

وتابع: "لم تكن بداية رائعة للغاية هذا الموسم، لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن أسابق كذلك في العام المُقبل. نعم، دومًا ما يدفعني الأمير من أجل المشاركة مع فريقي العام المُقبل مع دراجة دوكاتي، لكنني أعتقد في الوقت الحالي بأن ذلك سيكون صعبًا جدًا".

من جهة أخرى، أوضح روسي أن قرار فريقه "في.آر46" بالدخول في شراكة مع دوكاتي يؤسس للكيفية التي يمكن أن تعمل بها الشركة والصانع الإيطالي سويًا من أجل المساعدة في تطوير المواهب الإيطالية في "الموتو جي بي".

فقال: "تحدثنا مع الكثير من الصانعين، لكن دوكاتي ستقوم بعمل رائع العام المُقبل مع العديد من الدراجات، كما أن دراجتهم تنافسية جدًا. أعتقد أنّه في النهاية قد جاء ذلك القرار كونه تجمعنا أمور أكثر نتشاركها مع دوكاتي، ولا سيّما مع تطوير الدراجين الإيطاليين. ذلك كان السبب الرئيسي في رأيي".

لكن روسي صرّح كذلك بأنه "في قلبه" سيظل درّاجًا لياماها، لكنه لم ينسق وراء توضيح ما إذا كانت شراكة فريقه مع دوكاتي ستُنهي دوره كسفير لياماها.