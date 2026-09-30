هذا هو القسم الخلفي الجديد الذي دشّنه ماركو بيزيكي على دراجة أبريليا

استفاد بيزيكي درّاج أبريليا من حسه القوي في أعمال التطوير لتقييم وحدة خلفية جديدة في ريد بُل رينغ، متوليًا مسؤولية دفع تطور دراجة آر.اس-جي.بي إلى الأمام إلى جانب درّاج الاختبارات لورينزو سافادوري. وسيقوم خورخي مارتن بتقييم الحل الجديد في مرحلة لاحقة ضمن الموتو جي بي.

ورغم تحول التركيز نحو قوانين سعة 850 سم مكعب الجديدة، تواصل أبريليا الاستثمار في دراجتها الحالية آر.اس-جي.بي26. ويرغب فريق نوالي في لعب جميع أوراقه في صراع البطولة أمام مارك ماركيز درّاج دوكاتي، مع أهمية الجهود الجماعية للفريق في إيقاف اندفاعة الإسباني.

ولا يزال مارتن في صدارة ترتيب الدرّاجين، بفارق 12 نقطة فقط أمام حامل اللقب ماركيز، بينما يحتل بيزيكي المركز الثالث على متن دراجة آر.اس-جي.بي الأخرى، متأخرًا بفارق 42 نقطة عن الصدارة.

ويُعد الفريق الإيطالي الوحيد القادر على تكييف دراجته وفق الخصائص المحددة لكل حلبة. ويتولى المدير التقني فابيانو ستيرلاتشيني إدارة المجموعة التي تعمل على دراجة أبريليا الجديدة بسعة 850 سم مكعب لموسم العام المقبل، بالتوازي مع استمرار تطوير دراجة موتو جي بي الحالية.

وتسود أجواء قوية من الانسجام داخل فريق ماسيمو ريفولا، رغم وجود منافسة طبيعية بين درّاجيه المصنعيين. وفي ريد بُل رينغ، قدمت أبريليا وحدة خلفية جديدة اختبرها بيزيكي وحده. وتميزت دراجة الإيطالي آر.اس-جي.بي بوجود جناحين إضافيين أمام الدعامات التي تثبت جناحها الخلفي المؤلف من عنصرين.

ويولد القطعان المنحنيان تفاعلًا في تدفق الهواء مع مجموعة الجناح الخلفي، ويستندان إلى مفاهيم سبق أن ظهرت على دوكاتي ديسموسيديتشي الخاصة بماركيز. ويبدو أنهما يساعدان على تحسين تدفق الهواء حول الوحدة الخلفية، ما يرفع الكفاءة الديناميكية الهوائية على المقاطع المستقيمة، مع توفير زيادة طفيفة في الارتكازيّة المحلية عندما تكون الدراجة مائلة.

ويُنظر إلى بيزيكي داخل أبريليا باعتباره خبيرًا ممتازًا في اختبار التطوير. وقد بنى علاقة عمل قوية مع درّاج الاختبارات سافادوري، كما أن حساسيته في تقييم الحلول الجديدة جعلته درّاج أبريليا الذي يقود عملية تطوير أفكار فريق نوالي منذ العام الماضي، وليس فقط على صعيد الديناميكا الهوائية.

وعلى النقيض من ذلك، نشأ مارتن على فلسفة إجراء أقل قدر ممكن من التغييرات على دراجته بمجرد أن يجد مستوى الثقة المناسب معها. ويثق الإسباني بشكل كامل بقدرة بيزيكي على تطوير آر.اس-جي.بي، لكنه يفضل الانتظار حتى سباق لاحق قبل اعتماد الحلول التي يكون زميله في الفريق قد وافق عليها بالفعل.