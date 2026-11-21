موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

نجم هوليوود كريستيان بيل يرغب في تجسيد "أساطير" الموتو جي بي في فيلم سينمائي

أعرب بيل عن إعجابه بكل من فالنتينو روسي وأغوستيني ومارك ماركيز، واصفًا إياهم بأنهم "أساطير على الدراجات النارية".

راشيت ثوكرال

منشور: 21-11-2026

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مات ديمون وكريستيان بيل في مشهد من الفيلم

الصورة من قبل: 20 سنتشري Fox

أكد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كريستيان بيل أنه يرغب في نقل بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلى الشاشة الكبيرة، واصفًا بعضًا من أبرز نجوم البطولة بأنهم "أساطير".

ولم يُخفِ بيل يومًا شغفه بسباقات الدراجات النارية، إذ اعترف في مقابلة أجراها عام 2023 بأنه أصبح من عشاق بطولة الموتو جي بي.

وسبق للنجم البريطاني أن شارك في أحد أشهر الأفلام المرتبطة برياضة المحركات، إذ لعب دور البطولة إلى جانب مات ديمون في الفيلم الحائز على جوائز "فورد ضد فيراري"، الذي جسّد فيه شخصية السائق الراحل كين مايلز.

ويعمل بيل حاليًا على الترويج لفيلمه الجديد "مادن"، الذي يؤدي فيه دور آل ديفيس، المالك السابق لأحد فرق الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وقد أبدى اهتمامًا بالمشاركة في المزيد من الأفلام التي تتمحور حول الرياضة.

وعندما سُئل خلال مقابلة مع مجلة "سبورتس إيلوستريتد" عن الرياضي الآخر الذي يرغب في تجسيد شخصيته، قال بيل:

"أعتقد أنه تم إنتاج فيلم عنه، لكن للأسف لم أشاهده. غير أنني شاهدت للتو الفيلم الوثائقي عن تايسون فيوري، وهو شخص مثير للاهتمام للغاية".

ثم أضاف تصريحًا لافتًا لعشاق الموتو جي بي: "لكن دعونا نذكر أيضًا فالنتينو روسي وجياكومو أغوستيني ومارك ماركيز".

وعندما لم يتمكن المحاور من التعرف على هذه الأسماء، أوضح الممثل الذي سبق له تجسيد شخصية باتمان:

"لقد شاركوا في بطولة الموتو جي بي. إنهم متسابقون على الدراجات النارية. أساطير على الدراجات النارية".

وكشف بيل أيضًا أنه كان يقود الدراجات النارية بنفسه في السابق، لكنه اضطر إلى التخلي عن هذه الهواية بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية، جاء العديد منها نتيجة حوادث تعرض لها أثناء قيادة الدراجات النارية.

وقال: "لديّ الكثير من المعادن في جسدي، أكثر مما يسمح لي بمواصلة ممارسة هذه الهواية، لكنني كنت أقود الدراجات النارية في السابق".

من جانبه، تفاعل ماركيز بإيجابية مع تصريحات بيل خلال جائزة البرتغال الكبرى يوم الجمعة، مؤكدًا أن مجرد ذكر اسمه من جانب أحد أبرز مشاهير العالم يُعد أمرًا يدعو إلى الفخر.

وقال: "بالطبع. عندما تذكر شخصيات عظيمة في العالم اسمك، سواء بطريقة إيجابية أو سلبية، فهذا يعني أنها تعرفك بالفعل. لذا، إذا كان ذلك بطريقة إيجابية، فمن المؤكد أن الأمر أفضل بكثير".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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