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نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله

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نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله
28-07-2020

اعترف صاحب منصّة التتويج في جائزة الأندلس الكبرى فالنتينو روسي بأنّ نتيجته التي "لا تصدق" في جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع الماضي جعلته "قلقًا" حيال قراره بمواصلة مسيرته في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" في 2021.

بالرُغم من عدم إتمام ذلك رسميًا بعد، فإنّ بطل العالم تسع مرّات يتّجه للانتقال إلى صفوف "بيتروناس اس آر تي ياماها" ليحل مكان فابيو كوارتارارو الذي سينقل بدوره إلى الفريق المصنعي مكان روسي.

وقد عانى روسي خلال الجولة الأولى لهذا الموسم في خيريز في الحفاظ على الإطارات والتماسك على الدراجة، حيث كان متأخّرًا في المركز العاشر بفارق 14 ثانية خلال سباق خيريز الأوّل عن الفائز كوارتارارو - والذي واصل هيمنته عبر الفوز بالسباق الثانهي نهاية الأسبوع الماضي - قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في المحرك.

وبعد حصد أول منصة تتويج له منذ سباق أوستن 2019 بحلوله ثالثًا في سباق خيريز الثاني، قال روسي أنّ تلك كانت نتيجة "مميزة" بعد الصعوبات التي واجهها الأسبوع الماضي وكذلك في موسم 2019.

"كانت لحظة مميزة للغاية، ولا سيّما بعد الجولة الماضية، والتي كانت محبطة بشكل كبير، لكنّها لم تكن الجولة الماضية فقط، بل معظم موسم 2019 كذلك، باستثناء منصّتي التتويج في بداية الموسم" قال روسي.

وأضاف: "دومًا ما أواجه ذات المشكلة، في بعض الأحيان يكون الوضع أسوأ، وأحيانًا يكون أفضل بعض الشيء، لكنني عانيت من بعض السباقات السيئة".

وتابع: "لكنّنا لا نستسلم في النهاية حيث قمنا بأمر مختلف بدءًا من تجارب صباح الجمعة وسرعان ما حظيت بشعور أفضل من اللفّة الثالثة، أشعر بأنّني على درّاجة أفضل، وضمن وضع متحسّن في المنعطفات، وهذا يناسب أكثر أسلوب قيادتي".

وأكمل: "أمامنا الكثير من العمل لنقوم به، فقد نجحنا بتحسين الدراجة لكن الموسم ما يزال صعبًا للغاية بكل تأكيد كون هنالك العديد من الدرّاجين السريعين للغاية".

وأردف: "نتيجة الجولة الماضية كانت سيئة للغاية لتكون حقيقية. بعد سباقات مثل هذه، أو مثل أراغون أو فالنسيا عندما عانينا من نتائج سيئة جدًا، قلنا ربما حان الوقت للبقاء في المنزل، لكن وكوننا اتخذنا بالفعل قرار مواصلة التسابق العام المُقبل، فقد كنت قلقًا بعض الشيء كونني لم أكن مستمتعًا، لم أحظ بالمتعة وأنا على متن الدرّاجة".

واختتم: "عندما لا تقود الدراجة بالطريقة التي تريدها ولا تحقق النتائج، يكون من السهل أن تفكّر في أنّ أمرك قد انتهى، ولا سيّما عندما تكون متقدمًا في العمر، لذلك فإنّ تلك النتيجة هنا مهمة للغاية من أجل ذلك".

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