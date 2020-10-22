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ناكاغامي يُجدّد عقده مع إل سي آر هوندا

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ناكاغامي يُجدّد عقده مع إل سي آر هوندا

سيُحافظ تاكاكي ناكاغامي على مقعده في بطولة العالم للموتو جي بي لموسم 2021 مع فريق إل سي آر هوندا بعد تمديده لعقده بعدّة أعوام.

تمّت ترقية الياباني إلى الفئة العليا في 2018 من خلال عقدٍ مباشرٍ مع شركة هوندا للسباقات.

وتلقّى ناكاغامي درّاجة هوندا من العام الماضي هذا الموسم، وهو يتواجد في المركز الخامس في الترتيب العام بفارق 29 نقطة عن المتصدّر جوان مير وحقّق أفضل نتيجة له خلال جائزة الأندلس الكبرى بحلوله رابعًا.

ولم يذكر بيان هوندا أيّ درّاجة سيحصل عليها ناكاغامي في 2021، ولا مدّة العقد.

وقال الياباني: "أنا سعيدٌ جدًا بمواصلة التسابق لصالح إل سي آر هوندا في 2021 وما بعده".

وأضاف: "أنا ممتنٌ لهوندا لدعمها الوفير، والسماح لي بإظهار موهبتي الكاملة هذا الموسم".

وأردف: "سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل تحقيق نتائج جيّدة في السباقات المتبقية، وبناء زخمٍ قويٍ للعام المقبل".

وأكمل: "أهدف لنتائج أفضل مع هوندا. أتطلّع قدمًا لدعمكم المتواصل".

وسينضمّ إليه في الموسم المقبل أليكس ماركيز، الذي وقّع عقدًا بعامين بعد الموسم لما بعد هذا الموسم وسيُواصل قيادة درّاجة مصنعيّة.

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