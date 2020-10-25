ناكاغامي "غير مهتمّ" بالمعركة على لقب الموتو جي بي

أصبح ناكاغامي أوّل دراج ياباني يحقق قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 عندما تصدر مواطنه ماكوتو تامادا تصفيات جولة فالنسيا، حيث سجل زمناً قدره دقيقة واحدة و46.882 ثانية على حلبة أراغون.

وكان دراج "إل.سي.آر" من بين المجموعة التي امتلكت وتيرة سباق قوية خلال التجارب الحرة الرابعة، ليصبح من بين أبرز المرشحين للفوز بسباق الأحد.

ويبتعد ناكاغامي بفارق 29 نقطة فقط عن متصدر الترتيب العام جوان مير، الذي سينطلق من المركز الثاني عشر، حيث أكّد العديد من الدارجين بأنّه لا يمكن استبعاد الياباني من المعركة على اللقب.

ومع ذلك، أصر ناكاغامي بأنّ تركيزه ليس منصباً على ذلك وأنّ "أولويته" هي ببساطة تحقيق منصة التتويج الأولى له في الموتو جي بي.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يشعر بالمزيد من الضغط بعد اعتبار بقية منافسيه بأنّه ضمن معركة اللقب، قال الياباني: "من ناحيتي، إذا شاهدنا الترتيب العام فأنا في المركز الخامس ولستُ بعيداً للغاية عن مير".

وأضاف: "لكني لست مهتماً بالبطولة. أجل، قد نهتم بذلك في النهاية، لكن الآن تركيزنا منصب بالكامل على السباقات الأربعة المتبقية من الموسم".

وأكمل: "لم أصل لمنصة التتويج بعد. هذا بالنسبة لي هو أولويتي القصوى، تحقيق منصة التتويج".

وأردف: "وبعدها، لا أعلم، علينا التحقق من ترتيب البطولة بعد السباق. لكني لستُ مهتما بالمنافسة على اللقب في الوقت الراهن".

وتابع: "تقريباً لا أشاهد الترتيب العام بتاتاً. بعد السباقات لا أتفقّد أيّ شيء".

واستدرك: "تركيزنا منصب فقط على عملنا. أعتقد بأنّه يمكننا الحصول على منصة التتويج الأولى في سباق الغد. وهذا كلّ شيء، الأمر بهذه البساطة".

وعلى الرغم من تصدره لتجارب الجمعة وإظهاره لوتيرة قوية خلال عطلتَي نهاية الأسبوع على حلبة أراغون، إلاّ أنّ ناكاغامي أعرب عن تفاجئه من تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل.

وقال بخصوص ذلك: "إنّه شعور رائع، لم أتوقع المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".

واستطرد: "كان هدفنا المنافسة على الصفّ الأوّل وحسب. إلى حدّ الآن كنا سريعين للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية".

واسترسل: "كنا نعلم بأنّه في وسعنا المنافسة في المقدمة. في نهاية اليوم قمنا بلفة جيدة خلال الطلعة الأخيرة. عندما شاهدت أنّ زمني كسر حاجز الدقيقة و47 ثانية اختلجني شعور جيد. وأشعر بالارتياح على الدراجة".

واختتم: "لذا، أشعر بسعادة أكبر. أوّد شكر الفريق. أنا فخور للغاية بالتواجد في منطقة البارك فيرميه في المركز الأوّل".