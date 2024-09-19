ميلر ينضمّ إلى براماك ياماها ليُكمل موسم 2025

أعلنت ياماها أنّ ميلر سينضمّ إلى فريقها الرديف براماك في العام المقبل من بطولة العالم للموتو جي بي ليُجاور ميغيل أوليفيرا ضمن تشكيلة جديدة بالكامل.

ومثلما كان متوقّعًا منذ عدّة أسابيع، وجد ميلر بيتًا جديدًا في فريق براماك المدعوم من قبل ياماها وذلك لموسم 2025 ضمن صفقة بعامٍ واحد.

وكان الأسترالي أمام خطر مغادرة البطولة بعد أن فقد مقعده في صفوف كاي تي ام بعد موسمين، حيث اعترف بأنّ "هاتفه لم يرنّ أثناء العطلة الصيفيّة".

وكانت ياماها تهدف في البداية إلى وضع أحد الدرّاجين الناشئين من الموتو 2 في صفوف براماك، لكنّ اجتماعًا مع آكي آجو مدير أعمال ميلر ودان روسوموندو المدير التجاري للموتو جي بي قلب الأمور لصالح الأسترالي.

وسينضمّ صاحب الـ 29 عامًا إلى فريق براماك وفي جعبته أربعة انتصارات و23 منصّة تتويج بعد تسابقه مع هوندا، ودوكاتي وكاي تي ام في الفئة العليا.

ومع تأكيد ميلر رسميًا الآن، اكتملت تشكيلة الـ 22 درّاجًا لموسم 2025 من بطولة الموتو جي بي.