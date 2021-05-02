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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير السباق

ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو

تقدّم جاك ميلر ثنائيّة دوكاتي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي، بعد تقدّمه إلى الصدارة في منتصف السباق إثر انهيار وتيرة فابيو كوارتارارو درّاج ياماها بعد تراجع أداء إطاراته.

ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو

أحرز ميلر انتصاره الأوّل هذا العام والثاني في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن تقدّم على زميله فرانشيسكو بانيايا.

وقدّم الأسترالي وتيرة ثابتة في معظم فترات السباق ونجح في استعادة الصدارة إثر تراجع وتيرة كوارتارارو مع بقاء 11 لفّة على النهاية.

وذهب المركز الثالث إلى فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.

أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد أحرز تقدّمًا لافتًا في اللفّات الأخيرة ليحلّ رابعًا أمام حامل اللقب جوان مير.

وكان المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو، بينما اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز السابع.

وحلّ يوهان زاركو ثامنًا، في حين قدّم مارك ماركيز وتيرة جيّدة في سباقه الثاني منذ عودته إلى البطولة ليحلّ تاسعًا، في حين أكمل زميله بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم كوارتارارو انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وخسر ثلاثة مراكز متراجع خلفًا ميلر، وموربيديللي وبانيايا.

وبقي الوضع ثابتًا في أوّل لفّتين، إلى أن أقدم كوارتارارو على تجاوز بانيايا في المنعطف الأخير لينتزع المركز الثالث مُسجّلًا أسرع لفّة في السباق في طريقه.

وشهدت اللفّة الثالثة سقوط أليكس رينز درّاج سوزوكي الذي كان متواجدًا في المركز السابع.

وتمكّن كوارتارارو من تجاوز كلٍ من موربيديللي وميلر في اللفّتين التاليتين ليستعيد صدارته.

في الأثناء كان أليكس رينز درّاج أبريليا بصدد تقديم وتيرة قويّة ونجح بالفعل في تجاوز بانيايا متقدّمًا غلى المركز الرابع، لكنّهما دخلا في معركة أخذٍ وردٍ منذ ذلك الحين.

بالعودة إلى الأمام ففي حين بدا أنّ كورتارارو قد وسّع الفارق مع مطارده ميلر ليصل إلى 1.4 ثانية، خسر كوارتارارو الكثير في غضون لفّتين ونجح الأخير في انتزاع الصدارة منه مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

وتواصل انهيار أداء كوارتارارو ليصل إلى المركز العاشر مع بقاء 5 لفّات.

في الأثناء ورثت دوكاتي ثنائيّة غير متوقّعة في الأمام بعد تقدّم بانيايا على موربيديللي ليتواجد على بُعد 1.8 ثانية عن زميله ميلر المتصدّر.

وبقيت الوضع ثابتًا إلى أن عبر الثلاثيّ خطّ النهاية حاجزين مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 -    
2   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25 1.912 1.912 1.912
3   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 25 2.516 2.516 0.604
4   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 3.206 3.206 0.690
5   36 Spain جوان مير سوزوكي 25 4.256 4.256 1.050
6   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 5.164 5.164 0.908
7   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 5.651 5.651 0.487
8   5 France يوهان زاركو دوكاتي 25 7.161 7.161 1.510
9   93 Spain مارك ماركيز هوندا 25 10.494 10.494 3.333
10   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 25 11.776 11.776 1.282
11   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25 14.766 14.766 2.990
12   6 Germany ستيفان برادل هوندا 25 17.243 17.243 2.477
13   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 18.907 18.907 1.664
14   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 25 20.095 20.095 1.188
15   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 25 20.277 20.277 0.182
16   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 25 20.922 20.922 0.645
17   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 25 22.731 22.731 1.809
18   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 25 30.314 30.314 7.583
19   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 25 37.912 37.912 7.598
20   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 38.234 38.234 0.322
  انسحب 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 11      
  انسحب 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 11      
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 0      
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موتو جي بي: ماركيز عانى من مشكلة في الذاكرة بعد حادث خيريز

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