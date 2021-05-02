ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو

أحرز ميلر انتصاره الأوّل هذا العام والثاني في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن تقدّم على زميله فرانشيسكو بانيايا.

وقدّم الأسترالي وتيرة ثابتة في معظم فترات السباق ونجح في استعادة الصدارة إثر تراجع وتيرة كوارتارارو مع بقاء 11 لفّة على النهاية.

وذهب المركز الثالث إلى فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.

أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد أحرز تقدّمًا لافتًا في اللفّات الأخيرة ليحلّ رابعًا أمام حامل اللقب جوان مير.

وكان المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو، بينما اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز السابع.

وحلّ يوهان زاركو ثامنًا، في حين قدّم مارك ماركيز وتيرة جيّدة في سباقه الثاني منذ عودته إلى البطولة ليحلّ تاسعًا، في حين أكمل زميله بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم كوارتارارو انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وخسر ثلاثة مراكز متراجع خلفًا ميلر، وموربيديللي وبانيايا.

وبقي الوضع ثابتًا في أوّل لفّتين، إلى أن أقدم كوارتارارو على تجاوز بانيايا في المنعطف الأخير لينتزع المركز الثالث مُسجّلًا أسرع لفّة في السباق في طريقه.

وشهدت اللفّة الثالثة سقوط أليكس رينز درّاج سوزوكي الذي كان متواجدًا في المركز السابع.

وتمكّن كوارتارارو من تجاوز كلٍ من موربيديللي وميلر في اللفّتين التاليتين ليستعيد صدارته.

في الأثناء كان أليكس رينز درّاج أبريليا بصدد تقديم وتيرة قويّة ونجح بالفعل في تجاوز بانيايا متقدّمًا غلى المركز الرابع، لكنّهما دخلا في معركة أخذٍ وردٍ منذ ذلك الحين.

بالعودة إلى الأمام ففي حين بدا أنّ كورتارارو قد وسّع الفارق مع مطارده ميلر ليصل إلى 1.4 ثانية، خسر كوارتارارو الكثير في غضون لفّتين ونجح الأخير في انتزاع الصدارة منه مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

وتواصل انهيار أداء كوارتارارو ليصل إلى المركز العاشر مع بقاء 5 لفّات.

في الأثناء ورثت دوكاتي ثنائيّة غير متوقّعة في الأمام بعد تقدّم بانيايا على موربيديللي ليتواجد على بُعد 1.8 ثانية عن زميله ميلر المتصدّر.

وبقيت الوضع ثابتًا إلى أن عبر الثلاثيّ خطّ النهاية حاجزين مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق: