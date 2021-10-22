ميلر يتصدّر التجارب الحرّة الثانية بأريحيّة أمام زاركو ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

تواصلت الأجواء الرطبة بالتوجّه إلى الفترة المسائيّة، لكنّ المسار كان مبلّلًا بشكلٍ أقلّ ممّا كان عليه هذا الصباح.

لذا كانت الأزمنة أسرع منذ البداية، كما أنذ الدرّاجين حاولوا التواجد أكثر على المسار للتعوّد أكثر على هذه الظروف تحسّبًا لإمكانيّة تواصل الأمطار في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

ومجدّدًا كانت درّاجات دوكاتي مُسيطرة في الأمام، حيث كان ميلر الأسرع في المراحل الأولى أمام زاركو بعد تسجيله 1:41.305 دقيقة.

وتواصلت الحوادث وكان الضحيّة هذه المرّة بول إسبارغارو درّاج هوندا.

وبدأ خطٌ جافٌ بالظهور قليلًا مع دخول الدقائق الأخيرة، بالرغم من أنّه لم يكن كافيًا لدفع الدرّاجين للدخول على إطارات الطقس الجاف.

لكنّ ذلك لم يُساعد الدرّاجين على تحسين أزمنتهم بشكلٍ غريب، حيث حافظ ميلر على الصدارة أمام زاركو بـ 0.927 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى الإسباني أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، في حين حلّ إيكر ليكونا رابعًا أمام ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام الآخر.

وقدّم لوكا ماريني شقيق فالنتينو روسي لفّة قويّة في هذه الحصّة ليحلّ سادسًا أمام الإيطاليّ الآخر لورينزو سافادوري.

أمّا فرانشيسكو بانيايا فقد اكتفى بالمركز الثامن بفارق 1.364 ثانية عن زميله المتصدّر، وتقدّم على كلٍ من دانيلو بيتروشي وخورخي مارتن.