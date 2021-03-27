ميلر: موربيديللي "المرشّح الأبرز" للفوز في جولة قطر

أنهى ميلر تجارب الجمعة في الصدارة بعد أن سجّل زمناً قدره دقيقة واحدة و53.387 ثانية خلال الحصة الثانية، متقدّماً على زميله في فريق دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا.

وتصدّر موربيديللي التجارب الحرة الأولى حيث سجّل أسرع أزمنته على إطار خلفي عمره 16 لفة، وكان أسرع بـ 0.289 ثانية من توقيت ميلر الذي حلّ سابعاً في الترتيب الشامل بعد التجارب الحرة الثانية.

واعترف ميلر بأنّ احتدام المنافسة، إذ تفصل ثانية واحدة فقط بين 16 دراجاً، جعله يشعر "ببعض الخوف" للتجارب التأهيلية، ولكنه يعتقد أنّ موربيديللي هو المرشّح الأبرز.

"كما ترون الأزمنة متقاربة جداً بالفعل" قال ميلر.

وأضاف: "إنّها التجارب الحرة الثانية وحسب، كنت المتصدر ويوهان زاركو صاحب المركز الرابع يبتعد عنّي بفارق أقلّ من 0.2 ثانية، وكنت على بعد 0.7 ثانية من الزمن القياسي للحلبة".

وأكمل: "دعونا نقول بأنّه ليس طبيعياً حدوث ذلك في التجارب الحرّة الثانية. أنا متخوّف بعض الشيء بخصوص التصفيات وحيث سيتركنا ذلك، لكن هناك الكثير من الدراجات السريعة هنا".

وتابع: "منذ البداية بدا فرانكي سريعاً وقوياً، سجّل أسرع أزمنته خلال التجارب الحرة الأولى خلال طلعته الثالثة ولم يقم بتغيير الإطارات، على عكس البقية".

وأردف: "اضطررتُ لتغيير الإطارات، المخطّط كان أن نسير على خطى فرانكي لكن عندما خرجت الدراجة على الحصى لم يكن أمامي خيار آخر".

واستطرد: "بالنسبة لي، فرانكي هو المرشّح الأبرز، لكننا سنرى ما سيحصل".

ولا يشاطره موربيديللي الرأي، ويشعر أنّ دوكاتي هي المرشّح الأبرز حيث كانت قادرةً على مجاراة سرعتها من التجارب الشتوية في حين عانت "أس آر تي" خلال الحصة المسائية.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه حيال تعليقات ميلر، أجاب موربيديللي: "بالنظر للأرقام ولترتيب اليوم، يبدو أنّ دوكاتي هي المرشّح الأبرز".

واسترسل: "لكن لا شيء مضمون، لذا علينا الانتظار قليلاً قبل توقّع أيّ شيء، لأنّني أعتقد بأنّ اليوم كان بمثابة المقاربة الأولى ويبدو أنّ دوكاتي، خاصةً في المساء، عثرت على الوتيرة التي تحلت بها في التجارب الشتوية".

واختتم: "بينما نحن لا زلنا نعاني للوصول لتلك السرعة".