ميلر "لم يُصدّق" عقوبتَي اللفّة الطويلة في سباق فرنسا

أفرط درّاج دوكاتي السرعة بدخوله خطّ الحظائر لتغيير درّاجته عندما بدأت الأمطار بالتهاطل في اللفّة الخامسة.

وتلقّى الأسترالي وزميله عقوبتَين مزدوجتين لذات الخرق، واعترف ميلر لاحقًا أنّه اعتقد بأنّ الإشعار الذي تلقاه لم يكن صحيحًا.

وقال حيال ذلك: "كان سباقًا طويلًا بالتأكيد. اعتقد بأنّنا على ما يرام، كان أغلب المسار جافًا. لكن حالما تقدّم عليّ مافيريك فينياليس فقد بدأت الأمطار تتهاطل".

وأضاف: "هاجمني ثنائيّ ياماها. كنت أنا وكوارتارارو قريبَين من بعضنا عند المنعطف الثامن وكان الأمر أشبه بالجدار على الخطّ المستقيم الخلفي".

وأكمل: "دخلنا جدار أمطار وكانت درّاجته تنزلق في كلّ مكان في المنعطف المزدوج الأوّل وانزلقت أنا في الثاني، كنت أحاول إيقاف الدرّاجة وأغلقت إطارَيّ وتوجّهت مباشرة إلى المنطقة الحصويّة".

وأردف: "لم أصدّق عقوبة اللفّة الطويلة المزدوجة لاحقًا. اعتقدت بأنّها خاطئة".

ثمّ تابع: "لكنّ أفخاخ السرعة الفرنسيّة تقتنصني على الدوام. تعيّن عليّ تطبيقها وكان الأمر صعبًا كوني لم أجرّب ذلك طوال عطلة نهاية الأسبوع. اعتقد بأنّ الأسفلت زلقٌ هناك. لكنّ تطبيق عقوبتي الثاني كان أسرع ولم أخسر الكثير من الوقت وتمكّنت من تعويض الفارق معه (كوارتارارو)".

ومع جفاف المسار في المراحل الأخيرة فقد أشار ميلر إلى فريقه لتجهيز الدرّاجة الثانية، لكنّه اختار البقاء على المسار في النهاية.

وقال: "فكّرت في ذلك حقًا، لكنّني لم أعلم الفوارق بعد التبديل الأوّل. لو توقّفت مع بقاء سبع لفّات لكلّفني ذلك 40 ثانية على الأقلّ كون خطّ الحظائر طويلٌ هنا".