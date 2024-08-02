ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

ميلر، الذي انضم إلى البطولة في 2015، كان يبحث عن مقعد للموسم المقبل بعد أن قررت كاي تي ام جلب الناشئ بيدرو أكوستا كبديل له.

لكن قلة عدد المقاعد المتاحة زادت من صعوبة ذلك بالنسبة للدراج الأسترالي.

ووفقاً لموقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنه تلقى عرضاً من مصنّعَين، من بينهما دوكاتي، للانضمام إلى بطولة العالم في سوبربايك.

لكن صاحب الـ 29 عاماً شار إلى أنه لم يتلقَ عروضاً للمشاركة في موتو جي بي أو سوبربايك، حتى الآن.

فقال: "كلها شائعات في الحقيقة، وبصراحة ليس لدي شيء الآن. دون أيّ عقد".

وعبّر ميلر عن رغبته بالبقاء ضمن البطولة، لكنه لم يتلقَ حالياً أية عروض.

حيث أضاف: "يمكنني القول وبصراحة أن هاتفي لم يتلق أية عروض. أنا أحاول إيجاد مقعد بكل ما بوسعي".

وأكمل: "أحاول القيام بكل ما بوسعي على المسار لأن هذا ما يهم في نهاية المطاف".

جاك ميلر، كاي تي ام الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ومن المعتاد أن يتجه الدراجون إلى بطولة العالم في سوبربايك بعد "موتو جي بي"، حيث أكد ميلر أنه منفتح على ذلك أيضاً.

حيث أجاب حين سُئِل إن كان مهتماً بذلك: "بالطبع، الوضع رائع هناك".

وتابع: "في النهاية أنا أحب التسابق، ووجود ثلاثة سباقات في عطلة نهاية الأسبوع أمر جميل للغاية".

واختتم: "بالتأكيد أمتلك الكثير مما بوسعي جلبه إلى موتو جي بي، لكنني سأنتظر. آمالي ستبقى مرتفعة حتى إغلاق كافة الأبواب، لكن الوضع بصراحة ليس مبشّراً. لكنني سأقوم بكل ما بوسعي في نصف الموسم الثاني".