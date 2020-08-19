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ميلر: فوز دوفيزيوزو في النمسا يظهر أنّ "بداخله بطل حقيقي"

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ميلر: فوز دوفيزيوزو في النمسا يظهر أنّ "بداخله بطل حقيقي"
19-08-2020

قال جاك ميلر درّاج براماك أنّ الفوز الذي حققه أندريا دوفيزيوزو في جائزة النمسا الكبرى في الموتو جي بي عقب الغموض الذي بات يحيط بمستقبله في البطولة يُظهر أنّ الإيطالي "بداخله بطل حقيقي"

تأكّد انفصال دوفيزيوزو عن دوكاتي نهاية الموسم الجاري يوم السبت الماضي على هامش جولة النمسا، حيث اعترف الدرّاج لاحقًا بأنّه لا يملك حاليًا "خطة بديلة" لمستقبله.

وقد تقدّم دوفيزيوزو ليُحرز الفوز بسباق النمسا - الذي شهد توقفًا إثر حادثة مروّعة بين يوهان زاركو وفرانكو موربيديللي - للعام الثاني على التوالي ومُحافظًا بذلك على سلسلة انتصارات دوكاتي على حلبة ريد بُل رينغ، كما تقدّم إلى المركز الثاني في ترتيب الدرّاجين بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

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وكان ميلر قريبًا من تحقيق الثنائية لدوكاتي في النمسا على متنّ درّاجته "جي بي20"، لكنّ تعثّر عند المنعطف ما قبل الأخير عندما خرج عن المسار وسمح لدرّاج سوزوكي جوان مير بتجاوزه.

وتعقيبًا على ذلك "التحوّل الرائع" بعد الأداء المخيب للآمال في التشيك - حيث احتل ميلر المركز التاسع وحلّ دوفيزيوزو بالمركز الـ 11 - أشاد الأسترالي بالانتصار الذي حققه الإيطالي، قائلًا: "كنت تاسعًا وكان دوفي بالمركز الـ 11 في برنو، لذا فإنّه تحوّل مذهل لكلينا".

وأضاف: "لكنّها كانت نهاية أسبوع مميزة بالنسبة لنا، حيث كان من الجيّد العودة من جديد والمنافسة طيلة الجولة وحصد هذين المركزين في النمسا. الفريق يعمل بجد كبير وكذلك دوكاتي، لذلك كنت لأودّ أن أمنحهم الثنائية، لكنّي لم أتمكن من ذلك. لكن على أيّة حال، تهانيّ الكبيرة لدوفي، إذ أنّه وفي ظل كل ما يحدث، أعلم أنّ ذلك لم يكن فوزًا سهلًا بالنسبة له".

وتابع: "بيد أنّ ذلك يُظهر أنّه رجل نبيل، ولكن كذلك بطل حقيقي في داخله".

وضمن حديثه عن مجريات السباق، قال ميلر: "لم يكن أمامي أيّ خيار سوى الانتقال إلى إطارات سوفت. تمكنت من تحمية الإطار الأمامي، وبدأ بالانزلاق، حاولت العودة وإدارة الوضع بأفضل ما لديّ. اعتقدت أنّ بوسعي مواصلة اللحاق بدوفي، لكنّني قررت الانتقال للدفاع عن مركزي من جوان، لكنني ارتكبت خطأ صغيرًا خلال ذلك".

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واختتم: "ظننت أنّه كان أقرب مما كان في تلك اللحظة، وفي النهاية خسرت مركزي".

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