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ميلر "عانى كثيراً" مع الإطارات في قطر

قال دراج دوكاتي جاك ميلر بأنّه "عانى كثيراً" مع التماسك الخلفي في المراحل الأخيرة من سباق جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي حيث تسبب ذلك في تراجعه للمركز التاسع.

ميلر "عانى كثيراً" مع الإطارات في قطر

انطلق ميلر، وزميله فرانشيسكو بانيايا وثنائي براماك يوهان زاركو وخورخي مارتن بشكل جيّد مع بداية السباق ليحتلوا المراكز الأربعة الأولى خلال اللفة الافتتاحية.

ولكنهم واجهوا المشاكل مع مرور اللفات، حيث خسر ميلر التماسك على الرغم من قيامه بانطلاقة سلسة في السباق للحفاظ على إطاراته – وهذه كانت الاستراتيجية التي منحت أندريا دوفيزيوزو الفوز في قطر في 2018 و2019 على متن دراجة دوكاتي.

وأثّر هبوب الرياح من الأمام على دراجات دوكاتي على صعيد السرعة القصوى، ولكن لا يعتقد ميلر أنّ ذلك لعب دوراً في معاناته.

"الرياح لم تكن مثالية لكن انطبق ذلك الجميع" قال ميلر، مضيفاً: "لم تكن بالسوء الذي كانت عليه في فترة ما بعد الظهيرة لكنها لم تكن رائعة".

وأكمل: "حظينا بانطلاقة جيّدة، وكنت قادراً على الضغط كيفما أشاء – ليس في بداية السباق لكن رّبما مع تبقّي 12-14 لفة على النهاية عندما شقّ فينياليس طريقه إلى الأمام حيث قلتُ في نفسي ’’حسناً حان الوقت كي أرفع من وتيرتي‘‘".

وتابع: "كنت قادراً على خفض وتيرتي في حدود دقيقة واحدة و55 ثانية لبضعة لفات، وفجأةً بدأت أعاني وفقدت التماسك الخلفي".

وأردف: "كنت أحاول إدارة الإطارات وحسب مع بداية السباق ولم أفلح في ذلك، لذا يجب أن نفهم ما أقوم به، وما يقوم به الآخرون. إنّه السباق الافتتاحي للموسم، وسنبدأ العمل من هنا".

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كما عانى بانيايا من نفس التراجع في الأداء في وقتٍ لاحق، لكنه تمكّن من العودة في اللفة الأخيرة وتجاوز دراج سوزوكي جوان مير في الأمتار الأخيرة ليظفر بالمركز الثالث. وبالحديث عن ذلك، اعترف بانيايا بأنّه "خاطر بالكثير" ليضمن الوصول لمنصة التتويج خلال مشاركته الأولى مع دوكاتي.

وقال بخصوص ذلك: "خاطرت كثيراً خلال اللفة الأخيرة لأنّه بعد سباق كهذا لم أكن لأشعر بالسعادة لو لم أصل لمنصة التتويج".

واستدرك: "لذا، ضغطتُ بقوّة وخاطرتُ بالكثير للحاق بيوهان (زاركو) وجوان (مير)".

واستطرد: "عندما رأيت أنّ مير خرج عن خطّ التسابق في المنعطف الأخير، حاولت الخروج بشكل مثالي أكثر من لفتي في التصفيات وكان من المستحيل ألاّ أتمكّن من تجاوزه لأنّ دراجتنا قوية جداً وبالخروج من المنعطف بتلك الكيفية كان من المستحيل ألّا أتجاوزه".

كما اعترف ميلر بأنّ المركز التاسع كان أفضل من لا شيء، لكنّه أكّد بأنّه لا يريد مثل هذه النتائج بما أنّه الآن دراج الفريق المصنعي.

وقال في هذا الصدد: "الآن نحن في الفريق المصنعي، لا نريد التواجد في المركز التاسع لكن كان ذلك أقصى ما يمكننا تحقيقه اليوم".

واسترسل: "تسع نقاط أفضل من لا شيء، لكن يجب أن نفهم ما حصل اليوم ونبني على ذلك للأسبوع القادم".

وواصل حديثه: "سنخوض سباقاً آخر هنا في غضون سبعة أيّام لذا يجب تحليل ذلك وسنحاول البناء عليه. بالطبع، كان الأمر غريباً بعض الشيء مع الرياح لكن شعرت بأنّني أمتلك الحزمة اللازمة للمنافسة على الفوز، لمنتصف السباق على الأقلّ".

واختتم: "شعرت بالهدوء، لكنّنا أنهينا السباق خلف الفائز بفارق سبع ثوانٍ، لذا يجب أن نتحسّن بسبع ثوانٍ في السباق القادم، الأمر بهذه البساطة".

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