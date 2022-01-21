ميلر عالقٌ في أستراليا بعد إصابته بفيروس كورونا

عاد درّاج دوكاتي إلى موطنه أستراليا منذ ديسمبر الماضي من أجل المشاركة في الجولة الختاميّة في بطولة السوبربايك الأستراليّة.

وكان من المفترض أن يعود إلى أوروبا قبل حدث الإطلاق يوم الجمعة المقبل، لكنّ تلك الخطط تعثّرت بعد إصابة ميلر بفيروس كورونا.

وضمن فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأسترالي أنّه ليست لديه أيّة أعراض وهو قادرٌ على مواصلة تحضيراته الجسديّة قبيل الموسم الجديد.

لكنّ التحليل الإيجابي يحول دون قدرته على السفر، ولن يكون قادرًا على العودة إلى إيطاليا قبل موعد الإطلاق الأصلي في 28 يناير.

ومن المتوقّع أن تقوم دوكاتي بتأخير موعد إطلاق درّاجتها إلى ما بعد التجارب الأولى.

وقال ميلر في الفيديو: "مثلما تُلاحظون فإنّني لا أزال هنا في أستراليا بسبب تحليل إيجابي لفيروس كورونا".

وأكمل: "لست قادرًا على السفر وسأتغيّب عن تقديم الفريق. أردت أن أعلمكم أنّني بخير، وليست لديّ أيّة أعراض، ولا أزال قادرًا على مواصلة تدريباتي هنا في المزرعة. لكنّني لست قادرًا على السفر في هذه المرحلة".