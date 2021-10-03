تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي" التالي / روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا
موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى أخبار

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

قال جاك ميلر درّاج دوكاتي أنه "سئم" من التأثير المتواصل لمشاكل إطار ميشلان الخلفي اللين على تصفياته في "الموتو جي بي"، وذلك بعدما أكمل التجارب التأهيلية لجولة الأمريكيتين بالأمس في المركز العاشر.

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

فرض ميلر هيمنته على مجريات التجارب الحرة الثالثة بالأمس على حلبة الأمريكيتين، متفوقًا بفارق أكثر من 6 أعشار من الثانية، ما رشّحه بشكل كبير للمنافسة على حصد قطب الانطلاق الأول له في هذا الموسم.

وبعد تصدّره للتجارب الحرة الرابعة مع زمن بلغ دقيقتين و04.028 ثانية على إطار هارد خلفي، تمكن ميلر بالكاد من تحسين ذلك الزمن بثلاثة أعشار من الثانية فقط ضمن أفضل توقيتاته في القسم الثاني للتصفيات على إطار سوفت جديد.

وكان ميلر أبطأ بحوالي ثانية كاملة على إطار السوفت الجديد الذي استعمله في نهاية ذاك القسم، ليكتفي بالتأهّل في المركز العاشر لسباق اليوم، في حين نجح زميله في دوكاتي فرانشيسكو بانيايا بحصد قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم.

ولطالما عانى ميلر بشكل متكرر من الافتقار للتماسك على الإطار الخلفي في التصفيات هذا الموسم، في حين تأثّر آخرون بذلك في التصفيات وفي سباقات هذا الموسم كذلك.

وبالرُغم من أنّه لم يُلق اللوم صراحة في تلك المشكلة على تركيبة ميشلان، لكنّه أبدى بعض الغضب عقب التصفيات.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "كان لدي إطار هارد في التجارب الحرة الرابعة، وتمكنت من تحسين الزمن بعشرين من الثانية فقط في التصفيات، في حين سجلت دقيقتين و02.9 ثانية في التجارب الثالثة".

وأضاف: "لذلك لا أعلم. لم يكن ذلك التأخّر في التصفيات بسبب قلة المحاولة، هذا مؤكد. فكما نعلم، تلك مشكلة متكررة".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب تأثير ذلك عليه أكثر من أي أحد آخر في هذا الموسم، قال ميلر: "كما قلتم، حدث ذلك عدة مرات ويُمكنني إخباركم بأمر واحد، لقد سئمت مما يحدث. على أيّة حال، سنمضي قُدمًا، وآمُل ألا يحدث ذلك مجددًا في السباق".

واختتم: "أبذل أفضل ما لديّ، وأحاول الحفاظ على هدوئي والقيام بوظيفتي والعمل من أجل السباق. أفعل أفضل ما بوسعي فيما يمكنني السيطرة عليه".

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"

المقال السابق

كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"

المقال التالي

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نوريس: قيادة سيارات 2022 "ليست رائعة" مثل المتوقّع

12 دقيقة
2
موتو جي بي

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

13 دقيقة
3
موتو جي بي

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

5 دقيقة
4
فورمولا 1

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

20 س
5
فورمولا 1

لماذا يرى هاميلتون أن بوتاس هو "أفضل زميل قاد بجواره" في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار
روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا
موتو جي بي

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"
موتو جي بي

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

13د
كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"
موتو جي بي

كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"

47د
موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

13 س
موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

17 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

نوريس: قيادة سيارات 2022 "ليست رائعة" مثل المتوقّع
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: قيادة سيارات 2022 "ليست رائعة" مثل المتوقّع

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

لماذا يرى هاميلتون أن بوتاس هو "أفضل زميل قاد بجواره" في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا يرى هاميلتون أن بوتاس هو "أفضل زميل قاد بجواره" في الفورمولا واحد؟

زافناور: قدوم ويتمارش لن يُؤثّر على دوري في أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

زافناور: قدوم ويتمارش لن يُؤثّر على دوري في أستون مارتن

دومينيكالي يتوقّع "سباق فورمولا واحد رائع" في قطر
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي يتوقّع "سباق فورمولا واحد رائع" في قطر

أحدث الأخبار

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.