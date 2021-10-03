ميلر "سئم" تكرار مشاكل الإطارات في تصفيات "الموتو جي بي"

فرض ميلر هيمنته على مجريات التجارب الحرة الثالثة بالأمس على حلبة الأمريكيتين، متفوقًا بفارق أكثر من 6 أعشار من الثانية، ما رشّحه بشكل كبير للمنافسة على حصد قطب الانطلاق الأول له في هذا الموسم.

وبعد تصدّره للتجارب الحرة الرابعة مع زمن بلغ دقيقتين و04.028 ثانية على إطار هارد خلفي، تمكن ميلر بالكاد من تحسين ذلك الزمن بثلاثة أعشار من الثانية فقط ضمن أفضل توقيتاته في القسم الثاني للتصفيات على إطار سوفت جديد.

وكان ميلر أبطأ بحوالي ثانية كاملة على إطار السوفت الجديد الذي استعمله في نهاية ذاك القسم، ليكتفي بالتأهّل في المركز العاشر لسباق اليوم، في حين نجح زميله في دوكاتي فرانشيسكو بانيايا بحصد قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم.

ولطالما عانى ميلر بشكل متكرر من الافتقار للتماسك على الإطار الخلفي في التصفيات هذا الموسم، في حين تأثّر آخرون بذلك في التصفيات وفي سباقات هذا الموسم كذلك.

وبالرُغم من أنّه لم يُلق اللوم صراحة في تلك المشكلة على تركيبة ميشلان، لكنّه أبدى بعض الغضب عقب التصفيات.

حيث قال: "كان لدي إطار هارد في التجارب الحرة الرابعة، وتمكنت من تحسين الزمن بعشرين من الثانية فقط في التصفيات، في حين سجلت دقيقتين و02.9 ثانية في التجارب الثالثة".

وأضاف: "لذلك لا أعلم. لم يكن ذلك التأخّر في التصفيات بسبب قلة المحاولة، هذا مؤكد. فكما نعلم، تلك مشكلة متكررة".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب تأثير ذلك عليه أكثر من أي أحد آخر في هذا الموسم، قال ميلر: "كما قلتم، حدث ذلك عدة مرات ويُمكنني إخباركم بأمر واحد، لقد سئمت مما يحدث. على أيّة حال، سنمضي قُدمًا، وآمُل ألا يحدث ذلك مجددًا في السباق".

واختتم: "أبذل أفضل ما لديّ، وأحاول الحفاظ على هدوئي والقيام بوظيفتي والعمل من أجل السباق. أفعل أفضل ما بوسعي فيما يمكنني السيطرة عليه".