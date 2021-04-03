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ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

قال جاك ميلر درّاج دوكاتي أنّه كان متخوّفًا من أنّ لفّته الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الدوحة الكبرى سيتمّ شطبها كون تاكاكي ناكاغامي تعرّض لحادثٍ أمامه.

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

سيطر ميلر على التجارب الثانية مساء الجمعة مُسجّلًا 1:53.145 دقيقة في اللحظات الأخيرة.

لكنّ زمنه جاء أثناء اتّباع لناكاغامي عندما سقط الياباني عن درّاجته هوندا عند المنعطف السابع. وتنصّ قوانين الموتو جي بي على شطب لفّة درّاج في حال سجّلها أثناء عبوره لمنطقة فيها أعلام صفراء، لكنّ حادث ناكاغامي كان لا يزال بصدد التبلور أثناء عبور ميلر، ما يعني عدم التلويح بها بعد.

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وقال الأسترالي: "تفقّدت زمني بالخروج من المنعطف السادس وعندما رفعت رأسي فقد رأيت الغبار. كان (ناكاغامي) لا يزال ينقلب في تلك المرحلة".

وأضاف: "اعتقدت بأنّ اللفّة سيتمّ شطبها، كنت مباشرة خلفه ولم أحصل على فرصة للإبطاء. ضغطت للفّة أخرى في جميع الأحوال وأكملت لفّة أخرى كافية للإبقاء عليّ في القسم الثاني مباشرة".

وأردف: "لم أكن متأكّدًا فحسب. تمّ شطب أزمنتي هكذا في السابق، لذا لم أرد أن يتكرّر ذلك".

وكادت لفّة ميلر السابقة أن تنتهي بكارثة عند المنعطف الـ 14 عندما كاد أن يُقذف عن درّاجته.

وبحديثه عن تلك الواقعة، قال ميلر: "أنا بخير، ليس لديّ شيء لقوله في الحقيقة. هذا من بين الأشياء التي تحديث عندما تضغط. من الأفضل أن تواجه اهتزازًا هكذا بدل السقوط. سألني الجميع إن كنت أصبت لكنّني بخير، لم يحدث أيّ شيء".

وأضاف: "بناءً على البيانات التي جمعناها فلم يكن من المفترض أن يحدث ذلك في جميع الأحوال. ذلك أحد الاشياء التي لا يُمكن تفاديها، لكنّني لا أعتقد بأنّها ستحدث مجدّدًا".

وقاد ميلر ثلاثيّة دوكاتي مع نهاية مجريات الجمعة، ويبدو أنّهم ضمنوا عبورهم المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات بالنظر إلى أنّ الظروف في التجارب الثالثة من المستبعد أن تسمح للدرّاجين بتحسين أزمنتهم.

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