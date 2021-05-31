ميلر: التغطية التلفزيونية لحادثة موجيللو المميتة في موتو3 "لا تُغتفر"

يوم السبت، توفي دوباسكييه صاحب الـ 19 عاماً بسبب حادثة عنيفة خلال تصفيات موتو3 تعرض إثرها إلى إصابات بليغة مميتة.

وبعد الحادثة، تم عرض لقطات الإعادة خلال التغطية التلفزيونية قبل أن يتواصل البث المباشر للطواقم الطبية وهي تعمل خلال فترة رفع العلم الأحمر.

ولم يبدُ ميلر مسروراً من ذلك، حيث اعترف أنه أجبر فريقه دوكاتي في المقر المتنقل على فصل التلفاز وذلك بسبب الكم الكبير من لقطات الإعادة للحادثة العنيفة.

حيث قال: "يوم السبت كنت أتناول طعام العشاء، وكنا نشاهد قناة ’سكاي’ ضمن المقرّ، لكنني أجبرتُ الجميع على فصل التلفاز، لأنهم أعادوا لقطات الحادثة أكثر من 10 مرات!".

وأكمل: "أعتقد أن هذا غير مقبول، ولا يغتفر. لا أحد يدري حقيقة الوضع ولا أحد يعلم ما يحصل. جميعنا كنا نأمل وندعو له، لكنهم واصلوا عرض تلك اللقطات اللعينة ***، وهذا ما لا يجب أن يحصل".

وأردف: "لا يجب أن تعرض لقطات كهذه. لكن هذه هي طبيعة العالم الذي نعيشه حالياً، كل شيء يتعلق بالإعلام وحصد نسب مشاهدة مرتفعة".

وكانت التغطية التلفزيونية لحوادث مماثلة قد تعرض للانتقادات، لعل آخرها حادثة يوهان زاركو وفرانكو موربيديللي العام الماضي في النمسا.

وصرح فابيو كوارتارارو الفائز بجائزة إيطاليا يوم السبت بعد الحادثة أن مشاهد دوباسكييه "غير جيدة" للمشاهدة، لكنه أشار إلى أن اتخاذ قرار مواصلة البثّ أمر متوقع من القنوات الناقلة.

فقال: "في الحقيقة والعام الماضي، أعتقد في النمسا، رأينا لقطات كثيرة لحادثة عنيفة، ورأينا الإعادة اليوم مرة أو اثنتين".

وأكمل: "من ثم رأيناها من مختلف الزوايا، ومن الهليكوبتر. ليس مشهداً جميلاً، قبل لحظات تقود بسرعة 350 كيلومتراً في الساعة، وبعد عدة دقائق أخرى...".

وأردف: "لكنني أعتقد أنها مسألة صعبة بالنسبة لنا كدراجين، لكنها ليست صعبة لقنوات البثّ. لذا، نعم لا بد لنا من أن نُعيد تشغيل أنفسنا كدراجين بعد مشاهد كتلك، ونحاول التركيز على عملنا".

بالمقابل، يرى براد بيندر أن التغطية لحوادث كهذه قد تحمل بعض النواحي الإيجابية لأنها قد تهدئ من روع الدراجين في حال رأوا بعض الحركة من الشخص الذي تعرض للحادثة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى أن أمام قنوات البث واجباً تجاه الدراجين في مثل هذه الحالات، أجاب: "إنه سؤال صعب بصراحة، ولا أعلم جوابه".

وأكمل: "ليس مشهداً جميلاً، لكن في الوقت نفسه، أحياناً يكون من الجيد مشاهدة بعض الحركة من الدراج المصاب، وهذا قد يهدئ من روعك".

واختتم: "لكن هذا هو واقع الحال".