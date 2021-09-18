مير ينتقد أساليب ماركيز للحصول على عامل سحب في تصفيات ميزانو في "الموتو جي بي"

عبر ماركيز من القسم الأول لتصفيات ميزانو اليوم السبت عبر استخدام ستيفان برادل درّاج الاختبار لدى هوندا كمرجع لمعظم الحصة، الخطة التي وضعها الإسباني وحصلت على الضوء الأخضر من "اتش آر سي".

وخلال القسم الثاني من التصفيات، وضع ماركيز نفسك خلف فرانشيسكو بانيايا خلال كلتا محاولتَيه، لكنّه سقط وهو يلاحق درّاج دوكاتي في وقت لاحق، ليكتفي بالمركز السابع.

وكان ماركيز قد شوهد عبر الكاميرات خلال التجارب الحرة الثالثة صباح اليوم وعليه علامات الإحباط إثر تأخّر فريقه في إعادته إلى المسار لمحاولة تحسين زمنه، حيث كان يأمُل الخروج خلف درّاجة سوزوكي التي يقودها مير من أجل مساعدته في العبور المباشر إلى القسم الثاني للتصفيات.

وقد سبق وتحدث ماركيز عن حاجته لملاحقة دراجين آخرين بسبب حالته الجسدية بعد الإصابة، حيث أوضح بأن ذلك ليس أمرًا يحبّذ فعله.

لكن مير عاد من جديد لينتقد أساليب ماركيز قائلًا: "حسنًا، فيما يخصّ مارك، كل الدراجين يعلمون ما يحتاجه مارك، أليس كذلك؟. دومًا ما يحتاج المساعدة ليكون قويًا. لا أعلم، لكن ذلك أمر من الصعب فهمه بالنسبة لي".

وتابع: "لا أفهم كيف لبطل عالم ثماني مرات ألّا يقدر على القيام بعمله بنفسه، ودومًا ما يحتاج "ملاحقة" عامل سحب دراج آخر".

وأضاف: "لكنّ تلك لعبة دائمًا ما يحب مارك ممارستها وهذا كل ما في الأمر. اليوم كان دوري (حاول ملاحقتي)، لكنني حاولت القيام بعملي، فلا أهتم إذا ما كان هنالك شخص ما خلفي، أحاول فقط تقديم كل ما لدي والمنافسة على الصدارة".

من جهته، صرّح ماركيز بأنه تحدث بالفعل إلى مير عقب التصفيات وأوضح بأن دراج سوزوكي اعترف بأن ما قام به ماركز هو ببساطة جزء من اللعبة.

فقال: "في البداية، لم أقم بملاحقة مير في التصفيات. لقد كنت في ملاحقة ستيفان برادل، وقمنا بعمل جيّد".

وأكمل: "كانت تلك فكرتي والفريق قبل بها. وكنت قادرًا على قطع لفة جيدة والعبور إلى القسم الثاني. وفيما يخص مير، فقد تحدثت معه بالفعل وقال لي أنه من الطبيعي أن يحاول الدراج الأبطأ إيجاد دراج أسرع لملاحقته، وأن ذلك أمر طبيعي طالما أنك لا تزعج الآخرين".