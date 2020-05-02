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مير يُكمل تشكيلة سوزوكي لموسم 2021 في الموتو جي بي بعد تجديد عقده لموسمين

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مير يُكمل تشكيلة سوزوكي لموسم 2021 في الموتو جي بي بعد تجديد عقده لموسمين
02-05-2020

أكملت سوزوكي تشكيلتها من الدرّاجين لموسم 2021 من بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي"، وذلك بعد تجديدها عقد جوان مير لموسمين إضافيين.

سار مير بطل الموتو 3 موسم 2017 على خُطى مافيريك فينياليس باستهلال مسيرته في الفئة العُليا مع سوزوكي العام الماضي، وذلك بعد موسم وحيد أمضاه في الموتو 2.

وقد أكمل مير الموسم الماضي كثاني أفضل الناشئين في المركز الـ 12 ضمن ترتيب الدرّاجين، حيث كانت أفضل نتيجة له المركز الخامس في جائزة أستراليا الكبرى، وذلك على الرُغم من معاناته لتبعات حادثته العنيفة خلال تجارب برنو، والتي أجبرته على التغيّب عن سباقي النمسا وبريطانيا.

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وبالرُغم من أنّه كان على قائمة خيارات دوكاتي الأساسية لموسم 2021، لكنّ دايفيد بريفيو مدير فريق سوزوكي اعترف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي بأنّه قد تم الاتّفاق على كل الأمور من أجل الإبقاء على خدمات مير في الفريق.

وقد أكّد مير اليوم السبت عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إنستاغرام توقيعه عقدًا جديدًا مع سوزوكي.

والذي عقّب عليه قائلًا: "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد مع سوزوكي لموسمين إضافيين، إذ أنّ ذلك التجديد هو أفضل شيء يُمكن أن يحدث وحلم تحقق من جديد".

وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن أواصل مسيرتي هنا كونه الآن بات لدي المزيد من الوقت للتعلّم وإظهار قدراتي. يُمكن لموسمين أنّ يمرّا بشكل سريع للغاية، لكنني جاهز كي أبدأ الموسم ضمن مستوى مرتفع، حيث نعمل كلّ يوم لتحقيق ذلك".

وأكمل: "أنا مسرور كذلك على الصعيد الشخصي لأنّ لدي فريق جيّد للغاية وطاقم رائع من حولي، حيث أرغب بتوجيه الشكر للجميع في سوزوكي على ثقتهم في، ودعونا نرى ما إذا كان بمقدوري حصد النتائج التي تتماشى مع قدراتنا".

جديرٌ بالذكر أنّه وبطريقة مشابهة، أعلن أليكس رينو الشهر الماضي تجديد عقده مع سوزوكي لموسمين إضافيين أيضاً.

وتُعدّ سوزوكي المصنّع الثاني الذي يُكمل تشكيلته  لموسم 2021، وذلك بعدما حرّكت ياماها سوق الدرّاجين في يناير/كانون الثاني الماضي عبر تأكيد مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو ضمن تكشيلتها المصنعية الأساسية لموسم 2021.

فيما سرقت هوندا الأضواء في فبراير/شباط عندما أعلنت عن تجديدها عقد حامل اللقب والبطل السداسي مارك ماركيز لأربعة مواسم، ضمن صفقة أُشيع أنها بلغت 100 مليون يورو.

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