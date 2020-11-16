مير يُفنّد مزاعم ضعف قيمة لقبه بسبب غياب ماركيز عن الموتو جي بي

حلّ مير سابعًا في سباق جائزة فالنسيا الكبرى بعد انطلاقه من المركز الـ 12، لكنّ ذلك كان كافيًا ليضمن تتويجه باللقب مع بقاء جولة على نهاية الموسم.

وكان مير قد تمتّع بأداء ثابتٍ طوال الموسم، وحقّق سبع منصّات تتويج من أصل 12 سباقًا، بما في ذلك انتصاره الأولى ضمن جائزة أوروبا الكبرى.

وعندما سُئل عن تقليل البعض من قيمة لقبه، أجاب: "من يقولون ذلك لا يفقهون شيئًا في سباقات الدرّاجات الناريّة. مارك ليس هنا ليس لأنّه تمّ اختطافه واختفى عن الوجود".

وأضاف: "مارك كان حاضرًا في السباق الأوّل، وجازف من أجل تحقيق الفوز بالسباق والبطولة، وارتكب خطأً كلّفه الموسم. ذلك كلّ ما في الأمر".

وأردف: "هل يُقلّل غياب ماركيز من قيمة اللقب؟ حسنًا على مرّ تاريخ البطولة تُوجّ الكثيرون باللقب في الوقت الذي سقط فيه المرشّحون نظريًا وفشلوا في الفوز".

وأكمل: "ذلك جزء من اللعبة، ومن الرياضة من الموتو جي بي. لا أعتقد بأنّ هذا اللقب أقلّ قيمة لأنّه تمّ تحقيقه في ظلّ غياب ماركيز بسبب الإصابة".