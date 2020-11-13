مير يشرح حادثه في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

أكمل متصدّر البطولة مجريات الجمعة في المركز الـ 12 في الجدول المزدوج على متن درّاجته سوزوكي.

وشهدت حصّة ما بعد الظهر تعرّضه لحادث سريع عند المنعطف الرابع، وهو ما أجبره على الانتقال إلى درّاجته الثانية في الدقائق الأخيرة.

لكنّه لم يحظَ بذات الشعور الذي كان يتمتّع عليه على درّاجته الأولى، وهو ما منعه من تحسين زمنه على إطار "سوفت".

وقال حيال ذلك: "كان يومًا جيّدًا في المجمل، أعني على صعيد شعوري على الدرّاجة. سقطت في التجارب الثانية أثناء اختباري لإطار هارد أماميّ، كان قريبًا من الحدود القصوى في هذه الأجواء الباردة وذلك سبب سقوطي".

وأضاف: "المشكلة هي أنّني لم أتمتّع بذات الشعور على الدرّاجة الثانية على الأرجح، لم تكن جاهزة بالكامل. لكنّني أعتقد بأنّ هناك هامشًا للتحسّن. سنرى ماذا سيحدث غدًا".

وأكمل: "نعلم أنّنا لسنا الأسرع. لا يزال يوم الجمعة لذا أعتقد بأنّ لدينا إمكانيّة التحسّن غدًا، لم أرد اختبار ذلك الإطار اليوم في ظروفٍ طبيعيّة، لكنّ الأجواء غدًا أبرد، لذا كان علينا اختباره اليوم".

وأردف: "لدينا حصّتا تجارب لتحسين زمننا غدًا".

من جانبه قال زميله أليكس رينز – الذي يتخلّف عنه بـ 37 نقطة في ترتيب البطولة: "لا توجد أجواء سلبيّة وقد يتنافس درّاجان من نفس الفريق على لقب بطولة العالم".

وأضاف: "قد يكون هناك توتّر، لكنّ ذلك لا يحدث هنا، تتمّ إدارة كلّ شيء بشكلٍ جيّد".