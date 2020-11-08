مير يُحقّق فوزه الأوّل في الموتو جي بي ويقترب من تحقيق لقب 2020

نجح بول إسبارغارو في الحفاظ على الصدارة عند الانطلاقة أمام أليكس رينز، في الوقت الذي قفز فيه متصدّر البطولة جوان مير إلى المركز الثالث.

وبعد أن قال أنّه سيُجازف في السباق من أجل عدم إهدار فرصة اللقب، حقّق فابيو كوارتارارو تقدّمًا عند الانطلاقة، لكنّه انزلق بشكلٍ مفاجئ ومتزامن مع أليكس إسبارغارو عند المنعطف الأخير من اللفّة الأولى وسقط على المنطقة الحصويّة ما أطاح به إلى المركز الـ 20 عندما عاد للقيادة، وهو ما كان يعني ضياع حلم اللقب نسبيًا بالنسبة له.

بالعودة إلى الأمام، فقد بدأ قطار سوزوكي بالتقدّم سريعًا، وانتزع رينز الصدارة في اللفّة الثانية، في الوقت الذي بدأ فيه مير بالضغط على إسبارغارو، وبالفعل نجح مير في التقدّم عليه بعد ذلك ببضع لفّات، وشرع هو ورينز في الابتعاد في الأمام.

في الأثناء لم تكن عودة فالنتينو روسي مثلما كان يأمل الإيطاليّ، إذ خلال اللفّة الخامسة من عمر السباق، توقّفت درّاجة الإيطاليّ عن العمل، ما اضطرّه للتوقّف إلى جانب المسار للانسحاب.

وتتالت الانسحابات إثر ذلك، حيث سقط فرانشيسكو بانيايا درّاج براماك دوكاتي، ومن ثمّ كال كراتشلو.

ومع انتصاف السباق فقد عاد بول إسبارغارو للانضمام إلى ثنائيّ سوزوكي في ظلّ ابتعاد ثلاثتهم عن بقيّة المنافسين في تلك المرحلة.

واستغلّ مير خطأً من رينز عند المنعطف الثامن مع بقاء 10 لفّات على النهاية لينتزع الصدارة منه، وشرع بالابتعاد تدريجيًا عن زميله.

وبقي الوضع ثابتًا منذ ذلك الحين إلى أن عبر مير خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا فوزه الأوّل في الموتو جي بي هذا الموسم ومُقتربًا أكثر من تحقيق لقب الموتو جي بي لموسم 2020.

وضمن رينز ثنائيّة سوزوكي، وفي حين أنّه بات متعادلًا مع كوارتارارو على صعيد النقاط، إلّا أنّ كليهما أصبح على بُعد 37 نقطة عن مير المتصدّر، ما يعني امتلاكه لفرصة عالية لحسم اللقب نهاية الأسبوع المقبل على ذات الحلبة. كما انتزعت سوزوكي بناءً على هذه النتيجة صدارة ترتيب بطولة الصانعين كذلك.

وأكمل بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام ترتيب مراكز منصّة التتويج.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وجاك ميلر.

وخاض براد بيندر معركة متقاربة في النهاية مع أندريا دوفيزيوزو لكنّه نجح في التقدّم عليه والحلول سابعًا، بينما أكمل يوهان زاركو ودانيلو بيتروشي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: