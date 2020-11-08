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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / تقرير السباق

مير يُحقّق فوزه الأوّل في الموتو جي بي ويقترب من تحقيق لقب 2020

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مير يُحقّق فوزه الأوّل في الموتو جي بي ويقترب من تحقيق لقب 2020
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أحرز جوان مير انتصاره الأوّل في الموتو جي بي من بوابة جائزة أوروبا الكبرى ليُوسّع صدارته أكثر لترتيب بطولة الدرّاجين، ليقترب بذلك خطوة إضافيّة من حسم لقب 2020 مستفيدًا من حادث فابيو كوارتارارو المبكّر في السباق.

نجح بول إسبارغارو في الحفاظ على الصدارة عند الانطلاقة أمام أليكس رينز، في الوقت الذي قفز فيه متصدّر البطولة جوان مير إلى المركز الثالث.

وبعد أن قال أنّه سيُجازف في السباق من أجل عدم إهدار فرصة اللقب، حقّق فابيو كوارتارارو تقدّمًا عند الانطلاقة، لكنّه انزلق بشكلٍ مفاجئ ومتزامن مع أليكس إسبارغارو عند المنعطف الأخير من اللفّة الأولى وسقط على المنطقة الحصويّة ما أطاح به إلى المركز الـ 20 عندما عاد للقيادة، وهو ما كان يعني ضياع حلم اللقب نسبيًا بالنسبة له.

بالعودة إلى الأمام، فقد بدأ قطار سوزوكي بالتقدّم سريعًا، وانتزع رينز الصدارة في اللفّة الثانية، في الوقت الذي بدأ فيه مير بالضغط على إسبارغارو، وبالفعل نجح مير في التقدّم عليه بعد ذلك ببضع لفّات، وشرع هو ورينز في الابتعاد في الأمام.

في الأثناء لم تكن عودة فالنتينو روسي مثلما كان يأمل الإيطاليّ، إذ خلال اللفّة الخامسة من عمر السباق، توقّفت درّاجة الإيطاليّ عن العمل، ما اضطرّه للتوقّف إلى جانب المسار للانسحاب.

وتتالت الانسحابات إثر ذلك، حيث سقط فرانشيسكو بانيايا درّاج براماك دوكاتي، ومن ثمّ كال كراتشلو.

ومع انتصاف السباق فقد عاد بول إسبارغارو للانضمام إلى ثنائيّ سوزوكي في ظلّ ابتعاد ثلاثتهم عن بقيّة المنافسين في تلك المرحلة.

واستغلّ مير خطأً من رينز عند المنعطف الثامن مع بقاء 10 لفّات على النهاية لينتزع الصدارة منه، وشرع بالابتعاد تدريجيًا عن زميله.

وبقي الوضع ثابتًا منذ ذلك الحين إلى أن عبر مير خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا فوزه الأوّل في الموتو جي بي هذا الموسم ومُقتربًا أكثر من تحقيق لقب الموتو جي بي لموسم 2020.

وضمن رينز ثنائيّة سوزوكي، وفي حين أنّه بات متعادلًا مع كوارتارارو على صعيد النقاط، إلّا أنّ كليهما أصبح على بُعد 37 نقطة عن مير المتصدّر، ما يعني امتلاكه لفرصة عالية لحسم اللقب نهاية الأسبوع المقبل على ذات الحلبة. كما انتزعت سوزوكي بناءً على هذه النتيجة صدارة ترتيب بطولة الصانعين كذلك.

وأكمل بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام ترتيب مراكز منصّة التتويج.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وجاك ميلر.

وخاض براد بيندر معركة متقاربة في النهاية مع أندريا دوفيزيوزو لكنّه نجح في التقدّم عليه والحلول سابعًا، بينما أكمل يوهان زاركو ودانيلو بيتروشي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   36 Spain جوان مير سوزوكي 27    
2   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 0.651 0.651
3   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 27 1.203 0.552
4   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 2.194 0.991
5   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 27 8.046 5.852
6   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 8.755 0.709
7   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 10.137 1.382
8   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 27 10.801 0.664
9   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 11.550 0.749
10   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 27 16.803 5.253
11   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 17.617 0.814
12   6 Germany ستيفان برادل هوندا 27 24.350 6.733
13   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 27 25.403 1.053
14   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 39.639 14.236
  انسحب 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 25    
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23    
  انسحب 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 13    
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 5    
  انسحب 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 5    
  انسحب 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 4    
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 0    
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى
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الكاتب مروان الوافي

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