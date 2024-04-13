مير: من المهم لهوندا أن "تتحمّل مسؤولية" مشاكل دراجتها لموسم 2024
يعتقد جوان مير أن هوندا قد "سلكت طريقًا خاطئًا" مع دراجتها لموسم 2024 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وأنه من "المهم" الآن أن "تتحمّل مسؤولية" ذلك.
غولد غوز/ صور لات
بدا بأن هوندا قد حققت مكاسب حقيقية مع دراجتها لهذا الموسم عندما وطأت مقاتلتها المسار في فالنسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن ثبت بأن ذلك كان افتراضًا خاطئًا.
حيث يتذيّل فريق ريبسول هوندا ترتيب الصانعين برصيد 8 نقاط فقط بعد أول جولتين من الموسم، فيما كان المركز الـ 11 أفضل نتائج مير في البرتغال.
وقد شغل دراجو هوندا المراكز الأربعة الأخيرة على قائمة الأزمنة مع نهاية تجارب الجمعة الحرة في جائزة الأمريكيتين الكبرى، فيما عانى مير من حادث قرب نهاية الحصة ليتواجد بالمركز الـ 20 بفارق 2.047 ثانية عن الصدارة.
وبالرُغم من شكوكه حيال الظهور بأداء جيد قُبيل انطلاق جولة الأمريكيتين، لكن مير صرّح بأن هوندا "تدفع ثمن" سلوكها سبيل تطوير خاطئ مع دراجتها "آر سي213 في".
فقال: "بالأمس لم أكن واثقًا بأننا سنقدم أداءً جيدًا اليوم. نواجه بعض المشاكل ونعاني ربما أكثر مما توقعت بعد التجارب الشتوية في بداية الموسم".
وأضاف: "نواجه المشاكل على كل الحلبات ولا نتحسن. لا يمكنني في الواقع الحديث عن طبيعة المشكلة، لكن أظن بأننا سلكنا وجهة خاطئة والآن ندفع ثمن ذلك. وعلينا مواصلة العمل".
وعند سؤاله إذا ما كان واثقًا أن بوسع الفريق تطوير الدراجة للخروج من هذا المأزق، قال مير: "الأمر المهم هو أن تتحمل مسؤولية ما يحدث، وأن تتغير على الفور وتحاول تعديل وجهتك سريعًا".
وتابع: "هذا مهم للغاية، إذ علينا أن نكون أذكياء حيال ذلك الأمر. أنا كدراج، أشعر بأنني قوي وأضغط ولا أستسلم، لكننا نواجه قيودًا في الوقت الحالي".
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