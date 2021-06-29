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مير: مستوى سوزوكي الحالي "غير كافٍ" للمنافسة على لقب الموتو جي بي

اعترف جوان مير أنّ حزمة سوزوكي الحاليّة غير كافية للمنافسة على لقب الموتو جي بي، حيث لم يكن بوسعه توقّع نتيجة أفضل من المركز الثالث في سباق جائزة هولندا الكبرى.

مير: مستوى سوزوكي الحالي "غير كافٍ" للمنافسة على لقب الموتو جي بي

تواصلت مصاعب مير في التصفيات خلال موسم 2021 على حلبة أسين، حيث أُجبر مجدّدًا على الانطلاق من الصفّ الرابع ضمن الخانة العاشرة.

ومع افتقار سوزوكي لأداة خفض ارتفاع الدرّاجة عكس منافساتها، تعيّن على مير تقديم بعض التجاوزات العدائيّة في طريقه نحو المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الثالثة هذا الموسم.

واعترف مير قبل العطلة الصيفيّة أنّ هذه النتيجة كانت "مهمّة" له ولسوزوكي، لكنّه اعترف بأنّ مستوى الدرّاجة الحالي ليس قويًا بما فيه الكفاية للدفاع عن لقبه.

وقال مير الذي يتأخّر بـ 55 نقطة عن الصدارة: "أعتقد بأنّ هذه دفعة قويّة لمحاولة تقديم أداء أفضل في النصف الثاني من الموسم".

وأضاف: "هذه الحزمة غير كافية للمنافسة على اللقب، لذا علينا العمل على ذلك وعلى الدرّاجة وعلى نفسي ومحاولة التحسّن أكثر".

وأردف: "لكنّني سعيدٌ جدًا بالسباق بشكلٍ عام كوني أعتقد بأنّنا لم نتوقّع الكثير من هذا السباق. هؤلاء الشباب (فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس) كانا سريعين للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع".

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وواصل حديثه بالقول: "قادا بمستوى جيّد جدًا وكان من الصعب عليّ أن أبقى على مقربة منهما. حاولت تقديم تجاوزات ذكيّة. بالطبع أعاني دائمًا لتجاوز درّاجات دوكاتي، لذا ربّما كانت بعض التجاوزات على الحدود القصوى".

وأكمل: "لا ألمس أحدًا مطلقًا، لكنّني أقدم على بعض التجاوزات عبر الحجز، أنا آسفٌ بشأن ذلك، لكنّ الوضع صعبٌ دائمًا. سيكون جاك ميلر غاضبًا لأنّني فعلت ذلك ولا أحبّ الإقدام على ذلك النوع من التجاوزات، لكنّه سريعٌ على الخطوط المستقيمة ويكبح بقوّة".

وقال مير أنّ جلب سوزوكي لنسختها من نظام خفض ارتفاع الدرّاجة في النصف الثاني من الموسم سيكون محوريًا، لكنّه أشار إلى أنّ على الصانع الياباني حلّ مشاكله في التصفيات كذلك.

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