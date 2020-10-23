مير: "ليس من العدل" فرض أوامر الفريق على رينز الآن

بعد مركزه الثالث في جائزة أراغون الكبرى وعدم تحقيق فابيو كوارتارارو أيّة نقاط، بات مير يتصدّر ترتيب البطولة بأفضليّة ستّ نقاط مع بقاء 4 جولات على النهاية.

في أثناء ذلك أصبح زميله رينز ثامن فائز في هذا الموسم، وبات يتأخّر عن الصدارة بفارق 36 نقطة، وهو ما أدّى إلى طرح بعض الأسئلة حول تطبيق سوزوكي لأوامر الفريق.

"كلّا، لأنّ أليكس يملك فرصة لتحقيق اللقب" قال مير عندما سُئل إن كان قد تحدّث إلى مدراء الفريق حول الأوامر.

وأضاف: "عندما لا يملك فرصة لتحقيق اللقب فحينها سيكون من الجيّد الحديث حول ذلك. لكن ليس من المنطقي فعل ذلك الآن لأنّ أليكس يقوم بعملٍ رائع وليس من العدل فرض أوامر الفريق عليه إن كان يملك فرصة".

وأردف: "سنُواصل على ذلك النحو على الأرجح، وفي حال لم تعد أمامه أيّ فرصة فإنّ دافيدي بريفيو (مدير الفريق) سيتحدّث إلينا".

وأكّد رينز من جانبه أنّه لم تجرِ أيّة محادثات بخصوص أوامر الفريق، ويعتقد بأنّه سيكون من الخطأ لو حدث ذلك.

وقال الإسباني: "الحديث عن أوامر الفريق مع وجود 100 نقطة متاحة أمرٌ مبكّرٌ جدًا".

وأضاف: "لم يطلب منّي أحدٌ من سوزوكي السماح لجوان بتجاوزي. سأرى ذلك خاطئًا في هذه المرحلة من البطولة".

وأردف: "أتأخّر بـ 36 نقطة وكلّ شيء ممكن. لو خسرت حسابيًا فبالطبع سأكون أوّل من يرغب بأن يفوز درّاج سوزوكي باللقب".

وبالرغم من صدارته للبطولة، يعتقد مير بأنّه سيكون من الخطأ تعديل مقاربته.

وقال: "أنا ذات الشخص الذي كنت عليه من قبل. الأمر الوحيد الذي تغيّر هو جلوسي في الوسط في المؤتمر الصحفي".

وأضاف: "لن أغيّر مقاربتي للسباقات بأيّ حالٍ من الأحوال، لن أغيّر أيّ شيء. سأُواصل ذات المقاربة، وذلك هو الأمر الأصعب على الدوام".