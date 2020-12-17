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مير "ليس بحاجة" إلى تأكيدات ماركيز حيال أحقيته بلقب "موتو جي بي"

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مير "ليس بحاجة" إلى تأكيدات ماركيز حيال أحقيته بلقب "موتو جي بي"

قال جوان مير الذي حقق لقب موسم 2020 المنصرم من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، أنه ليس بحاجة إلى تأكيدات ماركيز حيال إنجازه، بالرغم من التساؤلات حيال جدارته واستحقاقه للقب.

أنهى مير صاحب الـ 20 عاماً صياماً طويلاً لفريقه سوزوكي عن الألقاب مهدياً إياهم الفوز بموسم 2020 الشهر الماضي على حلبة فالنسيا.

لكن مير واجه الكثير من الانتقادات مفادها أن غياب مارك ماركيز بطل العالم ست مرات نتيجة كسر ذراعه في جائزة إسبانيا الكبرى، يخفّض من قيمة ما حققه.

وكان ماركيز قد صرّح سابقاً أن مير "يستحق" اللقب بالرغم من جميع تلك التساؤلات والانتقادات.

لكن مير، قال أنه ليس بحاجة إلى رأي ماركيز أو تأكيداته، مشيراً إلى أن الكثير من أبطال العالم حققوا إنجازاتهم مع غياب منافسيهم نتيجة الإصابات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لست بحاجة إلى رأي ماركيز، لأنني أعلم تماماً أن هذه الرياضة مليئة بالمخاطر".

وأكمل: "علينا كذلك أن نتعامل مع هذا الخطر، ونضغط إلى الحدود القصوى".

وتابع: "من المهم ألا نجتاز الحدود القصوى، لأننا سنتعرض للإصابات حينها. في تلك الحالة، لم يكن أحد قادراً على الاقتراب من مارك خلال الموسم الماضي".

واسترسل: "ارتكب خطأ في السباق الأول، وهناك الكثير من الأبطال الذين تعرضوا لمثل ذلك، ومن ثم جاء غيرهم وحققوا اللقب بغيابهم".

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واستكمل: "ذلك لا يعني أن اللقب أقل قيمة".

وأضاف: "لو قمنا بحذف ألقاب الدراجين الذين فازوا بهذه الطريقة، فلن تبقى هناك قيمة لهذه الجائزة!".

من جهة أخرى، صرح مير لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لا يكاد يطيق صبراً لانطلاق الموسم من أجل منافسة ماركيز.

لكنه اعترف بضرورة تحسين دراجته سوزوكي لمنافسة هوندا.

يشار إلى أن ماركيز خرج من المستشفى في مدريد الأحد الماضي من أجل مواصلة عملية التعافي من عمليته الجراحية الثالثة، لكن هوندا لم تقدم موعداً نهائياً لعودته.

 
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