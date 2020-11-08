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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020

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مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020
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قال جوان مير الفائز بسباق جائزة أوروبا الكبرى أنّه لم يكن قلقًا من عدم تحقيق أيّ انتصارٍ خلال موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي.

كان درّاج سوزوكي الوحيد بين الستّة الأوائل في الترتيب العام الذي لم يفز بسباق قبيل سباق الأحد في فالنسيا، لكنّه حقّق انتصاره الأوّل أخيرًا، واستغلّ ذلك لتوسيع أفضليّته في صدارة الترتيب العام.

وكان مير قد قال سابقًا أنّ الفوز بسباقٍ ليس بالأمر الجوهريّ بالنسبة لآماله بتحقيق اللقب، لكنّه تخلّص من تلك المسألة عندما قاد ثنائيّة سوزوكي الأولى منذ 1982 خلال سباق الأحد.

"لم أكن قلقًا، لكنّ ذلك كان يجول خاطري وأردت إنهاء المسألة" قال مير عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من المهمّ تحقيق انتصاره الأوّل الآن.

وأضاف: "بالتأكيد، ما كان أهمّ هذا الموسم هو تمكّننا من تحقيق منصّات تتويج في بعض السباقات التي لم نكن مرشّحين فيها، وعندما كنت قادرًا على استغلال فرصة الفوز فقد فعلت ذلك اليوم".

وأكمل: "ربّما كانت هناك فرصة أخرى خلال جائزة ستيريا الكبرى، لكنّني لم أحصل عليها".

وأردف: "الانتصارات مهمّةٌ بالتأكيد، لكن في هذا النوع من المواسم فمن الجيّد حصد منصّات التتويج كذلك".

وقال مير أنّ انتصاره كان "أمرًا يصعب تخيّله" في بداية الموسم، ووصف جائزة أوروبا الكبرى بأفضل سباقاته هذا العام بالنظر إلى النقلة النوعيّة التي حقّقها فريقه بعد معاناته يوم الجمعة.

وقال الإسباني: "كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع الأفضل لي هذا الموسم لأنّه كان من الصعب التمتّع بأداء تنافسيّ في كلّ هذه الظروف، وعانيت يوم الجمعة في الأجواء الرطبة، كان من الصعب التوصّل إلى إعدادات جيّدة".

وأضاف: "قام الفريق بعملٍ مدهش يوم السبت وتغيّر الوضع بالكامل، وكانت الدرّاجة تعمل في جميع الظروف. لاحظت صباح اليوم في حصّة التحمية أنّ شعوري عليها تحسّن كثيرًا".

وبخصوص اقترابه من حسم اللقب، قال الإسباني: "يمنحني ذلك شعورًا رائعًا، إنّه أشبه بالحلم".

وأضاف: "أعيش حلمًا في الوقت الحاضر. يبدو أنّ لدينا الكثير من النقاط، لكن سنرى".

واختتم بالقول: "سنرى كيف سيكون الوضع في السباق المقبل، كون الكثير من الدرّاجين أقوياء. لكنّنا أقوياء كذلك، لذا لست قلقًا".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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