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مير "لم يتوقّع" تحسّن منافسيه في الموتو جي بي في 2021

اعترف جوان مير حامل لقب الموتو جي بي بأنّه "لم يتوقّع" أن يُحقّق الصانعون المنافسون في بطولة العالم قفزة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع سوزوكي في 2021.

مير "لم يتوقّع" تحسّن منافسيه في الموتو جي بي في 2021

انتقد مير افتقار سوزوكي للتقدّم على درّاجتها لموسم 2021 بالمقارنة مع الدرّاجة التي فاز بها بلقب العام الماضي، مُشيرًا نهاية الشهر الماضي في هولندا إلى أنّ الحزمة الحاليّة ليست كافية للدفاع عن لقبه.

وبعد اقتصاره على ثلاث منصّات تتويج في السباقات التسعة الأولى، يتأخّر مير بـ 55 نقطة عن فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة بالتوجّه إلى النصف الثاني من الموسم.

وتمّ تجميد تطوير المحرّكات في الشتاء الماضي، وهو ما كان يعني أنّ سوزوكي لم تكن قادرة على إدخال مراجعة راديكاليّة على درّاجتها لموسم 2021.

لكنّ مير لا يعتقد بأنذ ذلك التجميد له علاقة بتراجع أداء سوزوكي الحالي، ويعتقد بأنّ الصانع الياباني بُوغت بتقدّم منافسيه مثل ياماها، ودوكاتي وأبريليا.

وقال الإسباني ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسنًا، أعتقد بأنّ تجميد التطوير لم يُساعدنا، لكنّه لم يجع الوضع أكثر سوءًا لأنّه بوسعنا تحسين المحرّك لولا تجميد التطوير".

وأكمل: "لكنّ الآخرين تحسّنوا كذلك. لذا أعتقد بأنّ الأمر يعود أكثر إلى سوزوكي التي لم تجد الخطوة الكبيرة على الدرّاجة في الشتاء الماضي".

وأردف: "أعتقد بأنّ تلك هي المشكلة الحقيقيّة. أتشارك ذات الفلسفة مع سوزوكي عادة، لأنّهم عادة لا يجلبون درّاجة جديدة".

وواصل شرحه بالقول: "رأينا هوندا، وياماها، ودوكاتي، وحتّى أبريليا وكاي تي ام بدرّاجات جديدة في التجارب الشتويّة. لا تجلب سوزوكي عادة درّاجة جديدة".

ثمّ تابع: "جلبوا هيكلًا جديدًا، وذراع تأرجحٍ جديدة، ومحرّكًا خطوة بخطوة بشكلٍ تدريجي من أجل تحقيق خطوة مع الدرّاجة. يعمل ذلك عادة، لكن عليك جلب شيء ما. عليّ القول بأنّني لم أتوقّع هكذا تقدّم كبير من قبل المصنّعين الآخرين".

واختتم: "لم أتوقّع ذلك، وربّما سوزوكي نفسها لم تتوقّع ذلك. يزيد ذلك الوضع صعوبة على الأرجح".

جوان مير، سوزوكي

جوان مير، سوزوكي

تصوير: صور موتورسبورت

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