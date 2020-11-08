مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي

يتصدّر درّاج سوزوكي الترتيب بفارق 14 نقطة مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، تبدأ بأول سباقٍ من سباقَي فالنسيا اليوم الأحد.

وتأهّل مير في المركز الخامس ضمن أجواء رطبة يوم أمس السبت، بينما سينطلق أقرب ملاحقيه في معركة اللقب فابيو كوارتارارو من المركز الـ11، بينما سيكون زميله في سوزوكي أليكس رينز على عتبة الانطلاق الثانية، فيما سينطلق فرانكو موربيديللي من المركز التاسع ومافيريك فينياليس من خط الحظائر.

ويُعدّ سباق اليوم رحلة نحو المجهول بالنسبة لجميع الدرّاجين، بسبب الافتقار للتجارب ضمن أجواء جافة نهاية هذا الأسبوع، حيث اعترف مير بأنّ لديه ما يخسره أكثر من البقية، إلّا أنّه أصرّ على أنّه من المهم ألّا يضع كامل تركيزه في هذا السباق على كونه متصدّر الترتيب.

فقال: "أعتقد بأنّني من لديه المزيد ليخسره كوني متصدر الترتيب وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ عليك معرفة كيف تكون متصدرًا وكيف تكون في ذلك الموقع. إنّه أمر مهم ألّا تفكّر حياله كثيرًا. في غضون سباقين قد يتغيّر ذلك كثيرًا، وربما لا أكون حتى ضمن الخمسة الأوائل (بعد سباقين)".

وتابع: "لذلك لا ضمانة لأيّ شيء. عليّ أن أواصل التواجد ضمن أعلى مستويات أدائي وضمن حالة بدنية جيّدة، وألّا أهتم حيال الآخرين. يجب أن أخوض موسمي ومن ثمّ سنرى في السباق الأخير الموقع الذي سنكون فيه".

وأكمل: "تلك الأجواء تكون عادة جيّدة بالنسبة لي، كوني أعتاد عليها سريعًا وكذلك أتأقلم مع الدراجة خلالها. لكن الدرّاج ليس عليه أن يكون محظوظًا وحسب، ولكن كذلك الإعدادات، كون بعض الحلبات تسهّل عمل الدراجة مباشرة من دون أن تغيّر في شيء".

واختتم: "كل سباق الآن أكثر أهمية من سابقه، لذلك من المهم مواصلة الأداء الجيد والتواجد على منصّة التتويج ومحاولة الفوز".