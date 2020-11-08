موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
السباق خلال
02 ساعات
:
25 دقيقة
:
59 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي

المشاركات
التعليقات
مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي

اعترف جوان مير بأنّ لديه "المزيد ليخسره" كمتصدّر لترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، لكنّه يرى ذلك كأمر "طبيعي" قُبيل سباق جائزة أوروبا الكبرى اليوم الأحد.

يتصدّر درّاج سوزوكي الترتيب بفارق 14 نقطة مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، تبدأ بأول سباقٍ من سباقَي فالنسيا اليوم الأحد.

وتأهّل مير في المركز الخامس ضمن أجواء رطبة يوم أمس السبت، بينما سينطلق أقرب ملاحقيه في معركة اللقب فابيو كوارتارارو من المركز الـ11، بينما سيكون زميله في سوزوكي أليكس رينز على عتبة الانطلاق الثانية، فيما سينطلق فرانكو موربيديللي من المركز التاسع ومافيريك فينياليس من خط الحظائر.

اقرأ أيضاً:

ويُعدّ سباق اليوم رحلة نحو المجهول بالنسبة لجميع الدرّاجين، بسبب الافتقار للتجارب ضمن أجواء جافة نهاية هذا الأسبوع، حيث اعترف مير بأنّ لديه ما يخسره أكثر من البقية، إلّا أنّه أصرّ على أنّه من المهم ألّا يضع كامل تركيزه في هذا السباق على كونه متصدّر الترتيب.

فقال: "أعتقد بأنّني من لديه المزيد ليخسره كوني متصدر الترتيب وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ عليك معرفة كيف تكون متصدرًا وكيف تكون في ذلك الموقع. إنّه أمر مهم ألّا تفكّر حياله كثيرًا. في غضون سباقين قد يتغيّر ذلك كثيرًا، وربما لا أكون حتى ضمن الخمسة الأوائل (بعد سباقين)".

وتابع: "لذلك لا ضمانة لأيّ شيء. عليّ أن أواصل التواجد ضمن أعلى مستويات أدائي وضمن حالة بدنية جيّدة، وألّا أهتم حيال الآخرين. يجب أن أخوض موسمي ومن ثمّ سنرى في السباق الأخير الموقع الذي سنكون فيه".

وأكمل: "تلك الأجواء تكون عادة جيّدة بالنسبة لي، كوني أعتاد عليها سريعًا وكذلك أتأقلم مع الدراجة خلالها. لكن الدرّاج ليس عليه أن يكون محظوظًا وحسب، ولكن كذلك الإعدادات، كون بعض الحلبات تسهّل عمل الدراجة مباشرة من دون أن تغيّر في شيء".

واختتم: "كل سباق الآن أكثر أهمية من سابقه، لذلك من المهم مواصلة الأداء الجيد والتواجد على منصّة التتويج ومحاولة الفوز".

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى

المقال السابق

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات

أحدث الأخبار

مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى

روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"

كوارتارارو غير قلق إزاء "عُمر محركه" بعد عقوبة فينياليس
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو غير قلق إزاء "عُمر محركه" بعد عقوبة فينياليس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

2
فورمولا 1

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

3
فورمولا 1

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة

4
فورمولا 1

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات

أحدث الأخبار

مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي
موتو جي بي

مير لديه "المزيد ليخسره" الآن في السباق على لقب الموتو جي بي

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي

إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى

روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"
موتو جي بي

روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"

كوارتارارو غير قلق إزاء "عُمر محركه" بعد عقوبة فينياليس
موتو جي بي

كوارتارارو غير قلق إزاء "عُمر محركه" بعد عقوبة فينياليس

فينياليس: موسم 2020 ضائعٌ بالنسبة لي ولياماها
موتو جي بي

فينياليس: موسم 2020 ضائعٌ بالنسبة لي ولياماها

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.