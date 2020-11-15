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موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير "لا يُصدق" تتويجه بلقبه الأوّل في الموتو جي بي

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مير "لا يُصدق" تتويجه بلقبه الأوّل في الموتو جي بي

اعترف جوان مير بأنّه "لا يصدق ما يحصل" بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للموتو جي بي لموسم 2020 خلال جائزة فالنسيا الكبرى وهذا هو التتويج الأوّل لسوزوكي منذ 20 عاماً.

أنهى مير السباق في المركز السابع بعد تأهله في المركز الرابع عشر على حلبة ريكاردو تورمو، وكان ذلك كافيا لحسم معركة اللقب حتّى مع فوز فرانكو موربيديللي بالسباق وإكمال زميله في سوزوكي أليكس رينز رابعاً.

وبذلك أصبح الإسباني أوّل دراج لسوزوكي يفوز بلقب الفئة العليا منذ العام 2000، لينضم إلى نخبة دراجي سوزوكي الذين حققوا هذا الإنجاز وهم باري شين، وماركو لوشينيلي، وفرانكو أونشيني، وكيفن شفانتز وكيني روبرتس الابن.

وبالحديث مباشرةً بعد السباق، قال مير: "إنّه أمر لا يُصدق. لا أجد الكلمات لأصف ما أشعر به لأنّه أمر كنت أقاتل لأجله طيلة حياتي".

وأكمل: "أخيراً حققت ذلك، لا أستطيع الضحك ولا البكاء في الوقت الراهن. إنّها مشاعر مختلطة".

وأردف: "أنا سعيد للغاية، لا يُمكنك تصديق ذلك لأنّك تركض خلف حلم واحد طيلة حياتك وأخيراً تحققه. لا أستطيع تصديق ما يحصل في الوقت الراهن".

واستدرك: "أحتاج حاليا لبعض الوقت للاسترخاء لاستيعاب ما حصل لأنّني لا أجد أيّ كلمات".

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بدأ مير مشاركته بشكل كامل في سباقات الجائزة الكبرى في 2016 مع سلسلة موتو 3، حيث تُوّج بلقبها في 2017 مع فريق ليوبارد هوندا.

وبعد خوضه موسماً واحداً في الموتو 2، انتقل مير للموتو جي بي في 2019 مع سوزوكي وكان أكثر الدراجين ثباتاً في الأداء في 2020 مع حصده لسبع منصات تتويج، من بينها فوزه الأوّل في جائزة أوروبا الكبرى الأسبوع الماضي.

وأصبح بذلك مير أوّل دراج يفوز بلقبَي الموتو جي بي والموتو 3.

ومع تبقي جولة واحدة على النهاية، يتقدم مير على موربيديللي بفارق 29 نقطة في الترتيب العام، بينما فازت سوزوكي ببطولة الفرق في عيد ميلادها المئة ومرور 60 عاماً على دخولها عالم السباقات.

ونشر شفانتز بطل موسم 1993 رسالة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قائلا: "لقد شاهدت السباق للتوّ، فزت يا جوان مير باللقب وتتجه للبرتغال وفي رصيدك فوز بسباق".

واختتم: "تهانيّ يا صاح، لقد قمت بما تحتاج إليه اليوم، لم تخاطر وأصبحت بطل العالم. تهانيَّ".

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موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا

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