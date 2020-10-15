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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / أخبار عاجلة

مير: كوارتارارو المنافس على اللقب كان "أكبر الخاسرين" في لومان

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مير: كوارتارارو المنافس على اللقب كان "أكبر الخاسرين" في لومان
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قال جوان مير أنّ فابيو كوارتارارو متصدّر الترتيب العام للموتو جي بي كان أكبر الخاسرين خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى بالرغم من كسبه نقطتين على حساب درّاج سوزوكي.

شارك كوارتارارو ومير في سباقهما الممطر الأوّل في الموتو جي بي نهاية الأسبوع الماضي على حلبة لومان الفرنسيّة، حيث عانى كلاهما لتوليد الحرارة في إطاراتهما.

وانتهى المطاف بمير بخسارة معركة اللفّة الأخيرة مع كوارتارارو حول المركز التاسع، بينما دفع مافيريك فينياليس نفسه بينهما ليحلّ عاشرًا.

ونتيجة لذلك وسّع كوارتارارو أفضليّته على حساب مير من 8 إلى 10 نقاط في الترتيب العام، لكنّ الأخير يرى أنّ درّاج بيتروناس ياماها كان أكبر الخاسرين.

وقال الإسباني عشيّة انطلاق جائزة أراغون الكبرى في إسبانيا: "أعتقد بأنّ كوارتارارو هو الدرّاج الذي يجب التغلّب عليه نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "إنّه متصدّر البطولة، وهو الذي قد يخسرها. بالتأكيد كان هو أكبر الخاسرين في لومان".

وأردف: "تمتّع بوتيرة جيّدة ولم يكن بوسعه القيام بالمزيد ولم يُسجّل الكثير من النقاط أكثر من منافسيه".

وعندما سُئل إن كان يتّفق مع هذه التعليقات، اعترف كوارتارارو بأنّه تمتّع بإمكانيّات أفضل في الأجواء الجافة لكنّه لا يزال سعيدًا بأدائه في سباقه الممطر الأوّل في الموتو جي بي.

وقال حيال ذلك: "بالتأكيد كنّا ضمن دائرة المنافسة على الفوز في الأجواء الجافة كون وتيرتنا كانت رائعة".

وأضاف: "دعونا لا نقل أنّنا خسرنا، لكنّني أعتقد بأنّ فرص التواجد على منصّة التتويج في الأجواء الجافة كانت أعلى بكثير ممّا هي عليه في الأجواء الممطرة".

وأكمل: "كانت معركة رائعة في اللفّة الأخيرة، لكن بالتأكيد تمتّعنا بإمكانيّات أعلى في الأجواء الجافة لتجقيق نقاطٍ أكثر ممّا حقّقناه".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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