مير: غياب رينز عن جائزة كتالونيا الكبرى كان "مضرّاً"

تعرّض رينز لكسر في يده اليمنى يوم الخميس في برشلونة بعد حادث أثناء ركوبه الدراجة الهوائية وخضع لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة، الأمر الذي أقصاه من المشاركة في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وأكّدت سوزوكي في وقتٍ سابق بأنّ العملية التي خضع لها رينز كلّلت بالنجاح، وستنشر التفاصيل بخصوص الوقت الذي سيحتاجه للتعافي لاحقاً.

وآثر الصانع الياباني عدم استبداله، ليكون مير دراج سوزوكي الوحيد خلال جائزة كتالونيا الكبرى.

وأكمل مير تجارب يوم الجمعة في المركز السادس عشر متخلّفاً بفارق ثانية كاملة عن المتصدر، لكنه لم يقم بتسجيل لفة سريعة خلال التجارب الحرة الثانية بعد مواجهته مشكلة مع الإطار الأمامي اللين "سوفت".

"أن أكون درّاج سوزوكي الوحيد على الحلبة أضرّ بي في هذه الحالة، لأنّه لا توجد دراجة ثانية لنقارن أنفسنا بها" قال مير.

وأضاف: "من المهمّ جداً أن يتواجد أليكس في الجانب الآخر من مرآب الفريق".

وأكمل: "في مثل هذه الحالات، فإنّنا نفتقر للمعلومات".

كما تحدث مير عن مشكلته على الإطار الأمامي اللين إذ انتابه "شعور رهيب" على الإطار القديم، وهذا مجال عادةً ما تتفوّق فيه سوزوكي.

وقال بخصوص ذلك: "ينتظرنا عمل للقيام به، لكنّنا لسنا سيّئين على الإطلاق".

وتابع: "لم يكن هناك تماسك كبير على المسار وفي النهاية واجهت مشكلة مع إطارات سوفت".

وأردف: "لم أتمكّن من تحسين زمني على الإطارات القديمة".

واستطرد: "آمل أن نتمكّن من تجاوز هذه المشكلة مع مقدّمة الدراجة بحلول يوم السبت".

واستدرك: "الشعور كان رهيباً. على الإطارات القديمة نحن الأقوى، لكن يجب أن نحرص على ألّا تتكرّر هذه المشكلة مجدّداً".

واسترسل: "تذمّر الجميع من الافتقار للتماسك، كما أنّ تآكل الإطارات مرتفع".

واختتم: "سيكون التآكل الأمر الرئيسي خلال السباق".

جديرٌ بالذكر أنّ حلبة كتالونيا كانت شاهداً على أداء قويّ لسوزوكي في 2020، حيث ابتعد مير عن تحقيق الفوز بفارق ثانية واحدة في سباق العام الماضي، في حين انضمّ إليه زميله رينز على منصة التتويج من بوابة المركز الثالث.