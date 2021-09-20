مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

أكمل حامل اللقب سباق الأحد ضمن جائزة سان مارينو الكبرى في المركز السادس بعد إرجاعه مركزًا إلى الخلف لتجاوزه حدود المسار في اللفّة الأخيرة.

لكن مع حلول فابيو كوارتارارو ثانيًا على متن درّاجته ياماها، فإنّ أفضليّته أمام مير صاحب المركز الثالث اتّسعت إلى 67 نقطة مع بقاء أربع سباقات على النهاية، وهي فجوة اعترف درّاج سوزوكي الآن بأنّها كبيرةٌ للغاية لردمها والدفاع على لقبه.

واعترف مير بأنّ حقيقة قيادته بشكلٍ أفضل في 2021 وعدم تحقيقه للقب "يصعب فهمها"، حيث لم تُطوّر سوزوكي درّاجاتها كثيرًا منذ 2020.

وبالرغم من ذلك فإنّ مير يرى في السباقات الأخيرة فرصة للتحضير بشكلٍ أفضل لموسم 2022.

وقال في هذا الصدد: "أنا غاضبٌ قليلًا لأنّني أعلم إمكانيّاتي هذا العام وأنا غاضبٌ لأنّني أقود بشكلٍ أفضل، وارتكبت أخطاءً أقلّ، أنا درّاجٌ أفضل ولن أُحقّق اللقب".

وأضاف: "لذا يصعب فهم ذلك. لكن ما عليّ قوله وما يجعلني سعيدًا هو أنّ سوزوكي تسير في ذات الوجهة".

وأكمل: "نرى جميعًا ما يحدث وأعتقد بأنّهم يضغطون بأقصى ما لديهم. لذا يُمكننا النظر إلى السباقات المقبلة كتحضيرٍ للموسم الجديد، كلّ سباق فرصة للحصول على بعض المعلومات وإدخال تحسينات على الدرّاجة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ تلك هي أذكى طريقة. بالطبع إن سنحت فرصة للفوز ببعض السباقات والإقدام على بعض التجاوزات في نهاية السباق فلن أكترث إن خرجت خالي الوفاض".

وأردف: "لذا يُغيّر ذلك كلّ شيء قليلًا. لكن عليّ أوّلًا الحصول على فرصة للفوز. استمتعت اليوم. كنّا تنافسيين في اللفّة الأخيرة. استمتعت بالمنافسة مع مارك ماركيز وجاك ميلر".