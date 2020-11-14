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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / أخبار عاجلة

مير عاجز عن تفسير معاناته في تصفيات فالنسيا

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مير عاجز عن تفسير معاناته في تصفيات فالنسيا

اعترف متصدر بطولة العالم للموتو جي بي جوان مير بأنّه لا يعلم سبب معاناته في التجارب التأهيلية لجائزة فالنسيا الكبرى بعد اكتفائه بالمركز الثاني عشر فقط على شبكة الانطلاق.

سجل دراج سوزوكي أزمنة جيدة خلال التجارب الحرة الثالثة وضمن المرور مباشرةً للقسم الثاني من التصفيات، في حين اضطر أقرب منافسيه فابيو كوارتارارو وأليكس رينز للمشاركة في القسم الأوّل.

وتأهل كوارتارارو في المركز الحادي عشر، بينما اكتفى رينز بالمركز الرابع عشر حيث يبتعد كلاهما عن مير بفارق 37 نقطة في الترتيب العام.

وعندما سُئِل عن سبب معاناته في التصفيات، قال مير: "لا أعلم، إنّه أمر غريب. لا أعلم ما حصل لأنّي شعرتُ بالارتياح بشكل كبير مع الدراجة، لكن مع انطلاق التصفيات تغيّر شيءٌ ما".

وأضاف: "لم نحظى بنفس القدر من التماسك والدراجة كانت تنزلق كثيراً من القسم الخلفي. نعلم أنّ الظروف اختلفت، لكن البقية استطاعوا تسجيل أزمنة جيدة. لذا، كانت الحلبة في ظروف جيدة، لكن ليس بالنسبة لنا. إنّه أمر غريب، لا أعلم".

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وسبق لمير التأهل في المركز الثاني عشر في جائزة ترويل الكبرى حيث شق طريقه وأنهى السباق في المركز الثالث. ويحتاج فقط لمركز ضمن العشرة الأوائل للتتويج بلقب البطولة في صورة فوز صاحب قطب الانطلاق الأوّل فرانكو موربيديللي بسباق الأحد.

ومع ذلك اعترف دراج سوزوكي بأنّه لن يفكر في حظوظه بالتتويج إلاّ بعد معرفة شعوره على الدراجة في المراحل الأولى من السباق.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يشعر بالارتياح بعد نتيجته في التصفيات نظراً لتواجد أقرب منافسيه بالقرب منه، أجاب مير: "من تلك الزاوية، نعم. لكنني لا أفكر كثيراً حيال ذلك. أعتقد بأنّ فرانكو سريع للغاية، أيضاً على وتيرة السباق. لقد برهن بالفعل خلال التجارب الحرة الثالثة والرابعة عن سرعة جيدة".

وأكمل: "في التصفيات كان جاهزاً للقيام بلفة جيدة. لذا، على الأرجح أنّني واحد من الدراجين القادرين على منافسة فرانكو إذا لم يحصل أيّ شيء. لكني سأنطلق من مركز متأخر، لذا سيكون من الصعب بالنسبة لي المنافسة على الفوز".

وتابع: "سأحاول بذل أقصى ما لدي، وخلال السباق سأعرف موقعنا وعندها سأبدأ بالتفكير في لقب البطولة. شعوري مع الدراجة سيحدد ما إذا سأكتفي بمركز ضمن العشرة الأوائل أو سأقاتل على منصة التتويج، وهذا ما أريده في الوقت الراهن".

كما أكّد مير بأنّه يشعر بالمزيد من الضغط خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية مع اقتراب لقب البطولة منه، لكنه لا يرى بأنّ ذلك "أمر سيء".

إذ قال: "بالطبع الأمر صعب، لأنّها عطلة نهاية أسبوع مختلفة ويمكنك الشعور بذلك".

واختتم: "هناك ضغط كبير من وسائل الإعلام. أحاول الحفاظ على هدوئي، لكن بالفعل جميع المتنافسين على اللقب نشعر بالمزيد من الضغط لأنّ الأمور ستُحسم قريباً".

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