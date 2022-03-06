مير: سوزوكي حقّقت خطوة "واضحة" إلى الأمام في تصفيات الموتو جي بي

لطالما مثّلت وتيرة اللفّة الواحدة مشكلة أساسيّة بالنسبة لثنائيّ سوزوكي في الماضي، حيث تواجد مير وأليكس رينز في الصفّ الأوّل في مناسبتين فقط في 2021.

وأكملت سوزوكي تجارب الجمعة في الصدارة، حيث حلّ رينز أوّلًا ومير ثالثًا، وبدا أنّ الصانع الياباني حقّق خطوة على صعيد أزمنة اللفّة الواحدة.

لكنّ مير اكتفى بالمركز الثامن في التصفيات أمام رينز العاشر، لكنّ الأوّل قال أنّ الأجواء في التصفيات عرفت رياحًا أقوى، لتلعب دورًا كبيرًا في تلك النتيجة، مؤكّدًا أنّ إمكانيّات درّاجة 2022 على مدار اللفّة الواحدة أفضل بكثيرٍ من العام الماضي.

وقال الإسباني: "أجل، أفضل بكثير. نحن أفضل بكثير من العام الماضي، حتّى مع المشاكل التي واجهناها فقد كنت قادرًا على تسجيل 1:53.4 دقيقة وهو زمنٌ جيّد".

وأكمل: "بالتأكيد هناك بضعة أعشارٍ يُمكننا تحسينها، تكسب على الأرجح بعض الزمن الإضافي من خلال عامل السحب. لكنّنا لسنا سيّئين للغاية. توقّعت نتيجة أفضل، لكنّنا قريبون حقًا".

وأردف: "من الواضح أنّنا تحسّنا في التصفيات. هناك المزيد من الإمكانيّات، أشعر بذلك عندما أكون على إطارٍ جديد".

واختتم حديثه بالقول: "هناك بعض العمل للقيام به، لأنّنا لم نحصل على الوقت لاختبار أشياء مختلفة. أعتقد بأنّ هناك مجالًا للتحسّن. لكنّني سعيد، لذا سنرى ما يُمكننا فعله في السباق".

في المقابل عانى زميله رينز من ضعف تماسكٍ في حافة الإطار الخلفي في التصفيات، لكنّه يعتقد بأنّ حقيقة تقدّم الدرّاجات الأخرى على سوزوكي في التصفيات تظهر مدى تنافسيّة هذه الحقبة في الموتو جي بي.