تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

قال جوان مير حامل لقب الموتو جي بي أنّ مستويات سلامة حلبة ريد بُل رينغ، خاصة عند المنعطف الثالث، ليست جيّدة بما في الكفاية في الأجواء الممطرة وذلك مع انطلاق مجريات جائزة ستيريا الكبرى الممطرة.

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

تأثّرت مجريات الجمعة من جائزة ستيريا الكبرى بالأمطار خلال فترة ما بعد الظهر، بالرغم من أنّ أغلب الدرّاجين شعروا بأنّ مستويات التماسك كانت عالية بشكلٍ مفاجئ.

لكنّ الدرّاجين عبّروا عن مخاوفهم حيال مستويات السلامة في الأجواء الممطرة على الحلبة النمساويّة على مرّ الأعوام، خاصة عند المنعطفين الأوّل والثالث اللذين يميل فيهما المطاط المتبقي من سباقات الفورمولا واحد إلى التسبّب في مشاكل على صعيد التماسك بالنسبة للموتو جي بي.

وتعود أغلب المخاوف في ذلكما المنعطفين إلى قرب الحواجز الجانبيّة من المسار وإمكانيّة عبور الدرّاجات في طريق الآخرين أعلى الهضبة عند المنعطف الثالث.

وبرز الموقف الأخير في الأجواء الجافة العام الماضي ضمن جائزة ستيريا الكبرى من خلال الحادث المروّع بين يوهان زاركو وفرانكو موربيديللي عند المنعطف الثاني لتكاد درّاجاتاهما أن تطيحا بفالنتينو روسي ومافيريك فينياليس أثناء مغادرتهما للمنعطف الثالث.

وتمّ تركيب سياج عند المنعطف الثالث لمنع تكرار ذلك، لكنّ مير لا يزال قلقًا من خطر المنعطف الثالث في الأجواء الممطرة في ظروف السباق عندما يكون الدرّاجون متقاربين.

وقال الإسباني: "الحلبة خطرة، خاصة المنعطف الأوّل. إنّه زلقٌ جدًا وخطير. كما أنّ المنعطف الثالث خطيرٌ جدًا كذلك".

وأضاف: "لو تعرّضت لحادث – ولم تكن وحدك، إذ لا مشكلة إن سقطت وحيدًا على ما أعتقد".

وأردف: "لكن إن كنت في مجموعة فإنّ ذلك الجزء من الحلبة خطرٌ حقًا في الأمطار. لا أعلم ما علينا فعله، لكنّ الحقيقة هي أنّني أعتقد أنّ السلامة ليست كافية الآن في الأمطار".

كما شاطره بول إسبارغارو درّاج هوندا الرأي، قائلًا: "أجل، هذه الحلبة ليست الأكثر أمانًا بسبب هذا النوع من المنعطفات القريبة، إذ لو سقط أحدٌ ما عند المنعطف الثالث على سرعة عالية في بداية منطقة الكبح فإنّ الدرّاجة يُمكن أن تنزلق على سرعة عالية، خاصة في الأمطار، ويُمكن أن تصطدم بدرّاجٍ بصدد الانعطاف بشكلٍ جانبي مثلما حدث تقريبًا العام الماضي مع يوهان وفرانكو".

وأكمل: "لذا يُقلقني ذلك قليلًا بالتأكيد، يتعلّق الأمر بالسلامة وليست تلك الخطّة المثلة كون الأرصاد تشير إلى الكثير من الأمطار يوم الأحد".

واختتم بالقول: "لكن لنرى ماذا سيحدث، لكن أعتقد بأنّ مستويات التماسك كانت عالية هذا اليوم، لذا فإنّ إغلاق المكابح لم يحدث كثيرًا".

المشاركات
التعليقات
ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

المقال السابق

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن

9 س
2
فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

6 س
3
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

12 س
4
فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

5
موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

12 س
أحدث الأخبار
مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار
موتو جي بي

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

3 س
ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

5 س
موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

8 س
موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو
موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

12 س
روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

05-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: من المبكّر للغاية المقارنة بين نوريس وفيرشتابن

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

أحدث الأخبار

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار
موتو جي بي موتو جي بي

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.