مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

تأثّرت مجريات الجمعة من جائزة ستيريا الكبرى بالأمطار خلال فترة ما بعد الظهر، بالرغم من أنّ أغلب الدرّاجين شعروا بأنّ مستويات التماسك كانت عالية بشكلٍ مفاجئ.

لكنّ الدرّاجين عبّروا عن مخاوفهم حيال مستويات السلامة في الأجواء الممطرة على الحلبة النمساويّة على مرّ الأعوام، خاصة عند المنعطفين الأوّل والثالث اللذين يميل فيهما المطاط المتبقي من سباقات الفورمولا واحد إلى التسبّب في مشاكل على صعيد التماسك بالنسبة للموتو جي بي.

وتعود أغلب المخاوف في ذلكما المنعطفين إلى قرب الحواجز الجانبيّة من المسار وإمكانيّة عبور الدرّاجات في طريق الآخرين أعلى الهضبة عند المنعطف الثالث.

وبرز الموقف الأخير في الأجواء الجافة العام الماضي ضمن جائزة ستيريا الكبرى من خلال الحادث المروّع بين يوهان زاركو وفرانكو موربيديللي عند المنعطف الثاني لتكاد درّاجاتاهما أن تطيحا بفالنتينو روسي ومافيريك فينياليس أثناء مغادرتهما للمنعطف الثالث.

وتمّ تركيب سياج عند المنعطف الثالث لمنع تكرار ذلك، لكنّ مير لا يزال قلقًا من خطر المنعطف الثالث في الأجواء الممطرة في ظروف السباق عندما يكون الدرّاجون متقاربين.

وقال الإسباني: "الحلبة خطرة، خاصة المنعطف الأوّل. إنّه زلقٌ جدًا وخطير. كما أنّ المنعطف الثالث خطيرٌ جدًا كذلك".

وأضاف: "لو تعرّضت لحادث – ولم تكن وحدك، إذ لا مشكلة إن سقطت وحيدًا على ما أعتقد".

وأردف: "لكن إن كنت في مجموعة فإنّ ذلك الجزء من الحلبة خطرٌ حقًا في الأمطار. لا أعلم ما علينا فعله، لكنّ الحقيقة هي أنّني أعتقد أنّ السلامة ليست كافية الآن في الأمطار".

كما شاطره بول إسبارغارو درّاج هوندا الرأي، قائلًا: "أجل، هذه الحلبة ليست الأكثر أمانًا بسبب هذا النوع من المنعطفات القريبة، إذ لو سقط أحدٌ ما عند المنعطف الثالث على سرعة عالية في بداية منطقة الكبح فإنّ الدرّاجة يُمكن أن تنزلق على سرعة عالية، خاصة في الأمطار، ويُمكن أن تصطدم بدرّاجٍ بصدد الانعطاف بشكلٍ جانبي مثلما حدث تقريبًا العام الماضي مع يوهان وفرانكو".

وأكمل: "لذا يُقلقني ذلك قليلًا بالتأكيد، يتعلّق الأمر بالسلامة وليست تلك الخطّة المثلة كون الأرصاد تشير إلى الكثير من الأمطار يوم الأحد".

واختتم بالقول: "لكن لنرى ماذا سيحدث، لكن أعتقد بأنّ مستويات التماسك كانت عالية هذا اليوم، لذا فإنّ إغلاق المكابح لم يحدث كثيرًا".