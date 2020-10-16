موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
12 ساعات
:
16 دقيقة
:
59 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / أخبار عاجلة

مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون

المشاركات
التعليقات
مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون

قال جوان مير درّاج سوزوكي أنّه "استعاد الشعور الجيّد" الذي افتقده على متن درّاجته سوزوكي في لومان، لكنّه اعترف بأنّه ليس سريعًا بما فيه الكفاية لمنافسة ياماها على إثر تجارب الجمعة في أراغون.

تأهّل مير في المركز الـ 14 واكتفى بالمركز الـ 11 في سباق لومان الممطر، وهو ما سمح لكوارتارارو بتوسيع أفضليّته في صدارة البطولة إلى 10 نقاط.

وكان درّاج سوزوكي أكثر قوّة في أراغون في الأجواء الباردة اليوم الجمعة، حيث حلّ رابعًا في جدول الأزمنة المزدوج، بالرغم من تأخّره بـ 0.73 ثانية عن الصدارة.

وكان مير سعيدًا بالشعور على متن درّاجته، لكنّه حذّر من أنّ ياماها – التي حجزت المراكز الثلاثة الأولى في حصّتي الجمعة – متقدّمة على سوزوكي الآن.

وقال الإسباني: "كان يومًا جيّدًا. حظيت بشعورٍ جيّد بالرغم من أن لا أحد تمتّع بوتيرة خارقة لأنّ حرارة الأسفلت كانت منخفضة للغاية. استعدت شعورًا جيّدًا لم يكن حاضرًا في لومان، بالرغم من أن لا أحد تمتّع بذلك بسبب الحرارة المنخفضة".

وأكمل: "درّاجو ياماها أقوياء حقًا، لديهم إمكانيّات رائعة، جميعهم. ذلك يعني أنّهم سريعون للغاية. لسنا بتلك السرعة في الوقت الحاضر، ونحن نعمل على ذلك. يتمتّعون ببعض الأفضليّة في الوقت الحاضر".

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة

المقال السابق

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة

المقال التالي

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو: خوذة شوماخر "إحدى أفضل الهدايا" في الرياضة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: خوذة شوماخر "إحدى أفضل الهدايا" في الرياضة

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

تحليل: مقارنةٌ بين شوماخر وهاميلتون من قبل الأشخاص الذين عملوا معهما
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

تحليل: مقارنةٌ بين شوماخر وهاميلتون من قبل الأشخاص الذين عملوا معهما

أحدث الأخبار

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي

مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة

فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: خوذة شوماخر "إحدى أفضل الهدايا" في الرياضة

2
فورمولا 1

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

4
فورمولا 1

ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022

5
فورمولا 1

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي
موتو جي بي

تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي

مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون
موتو جي بي

مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة
موتو جي بي

درّاجو الموتو جي بي متخوّفون من أنّ تأخير التجارب الثالثة غير كافٍ لتفادي الأجواء الباردة

فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون
موتو جي بي

فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون

فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون
موتو جي بي

فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.