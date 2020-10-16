مير: درّاجة سوزوكي جيّدة لكنّها ليست بسرعة ياماها في أراغون

تأهّل مير في المركز الـ 14 واكتفى بالمركز الـ 11 في سباق لومان الممطر، وهو ما سمح لكوارتارارو بتوسيع أفضليّته في صدارة البطولة إلى 10 نقاط.

وكان درّاج سوزوكي أكثر قوّة في أراغون في الأجواء الباردة اليوم الجمعة، حيث حلّ رابعًا في جدول الأزمنة المزدوج، بالرغم من تأخّره بـ 0.73 ثانية عن الصدارة.

وكان مير سعيدًا بالشعور على متن درّاجته، لكنّه حذّر من أنّ ياماها – التي حجزت المراكز الثلاثة الأولى في حصّتي الجمعة – متقدّمة على سوزوكي الآن.

وقال الإسباني: "كان يومًا جيّدًا. حظيت بشعورٍ جيّد بالرغم من أن لا أحد تمتّع بوتيرة خارقة لأنّ حرارة الأسفلت كانت منخفضة للغاية. استعدت شعورًا جيّدًا لم يكن حاضرًا في لومان، بالرغم من أن لا أحد تمتّع بذلك بسبب الحرارة المنخفضة".

وأكمل: "درّاجو ياماها أقوياء حقًا، لديهم إمكانيّات رائعة، جميعهم. ذلك يعني أنّهم سريعون للغاية. لسنا بتلك السرعة في الوقت الحاضر، ونحن نعمل على ذلك. يتمتّعون ببعض الأفضليّة في الوقت الحاضر".