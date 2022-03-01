مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن

سجّل الإسباني بداية مشاركته في الموتو جي بي مع سوزوكي في 2019 ومنح الصانع الياباني لقبه الأوّل في 20 عامًا عندما أحرز لقب 2020.

لكنّ موسم 2021 كان صعبًا على مير، حيث افتقرت درّاجة سوزوكي للتطويرات ولم يتمكّن سوى من الحلول ثالثًا في الترتيب العام ولم يكن قادرًا على تحقيق مركزٍ أفضل من الثالث في الترتيب العام وعدم تحقيق أيّ انتصار.

كما تأثّرت سوزوكي بفقدان مديرها دافيدي بريفيو لصالح ألبين في الفورمولا واحد، واختار الفريق عدم تعويضه مباشرة لعامٍ كامل.

ومع اقتراب عقده مع سوزوكي من نهايته في 2022، أراد مير رؤية التقدّم الذي حقّقه الصانع الياباني على درّاجته الجديدة وما سيفعله على صعيد التعاقد مع مديرٍ جديد للفريق.

لكن بعد تجارب شتويّة قويّة والتعاقد مع ليفيو سوبو المدير السابق لفريق هوندا كمديرٍ لفريق سوزوكي لموسم 2022، قال مير لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ "أولويّته" هي البقاء مع سوزوكي الآن.

وقال الإسباني: "مثلما قلت خلال التجارب الشتويّة، أردت رؤية الدرّاجة الجديدة وما سيفعل الفريق على صعيد المدير قبل التفكير في تجديد عقدي".

وأضاف: "أرى أنّ سوزوكي بذلت جهودًا كبيرة للإيفاء بمتطلّباتي، لذا فإنّ التجديد هو أولويّتي الآن. سيلتقي ممثلي مع ليفيو وشينيشي ساهارا قائد المشروع في سوزوكي للتفاوض بشأن التفاصيل".

وارتبط اسم مير بانتقالٍ محتمل إلى هوندا خلال الفترة الشتويّة الماضية، لكنّه نفى تلك الشائعات، حيث قال: "تلك الشائعات عارية عن الصحّة".

وأضاف: "لم أتلقّ أيّ عرضٍ لأنّني لم أتفاوض مع أيّ أحد. طلبت من سوزوكي تطوير الدرّاجة والتعاقد مع مديرٍ للفريق، واستجابت العلامة لمطالبي".

وأكمل: "لهذا السبب ستكون أولويّتي لها، بالرغم من أنّ ذلك لا يعني توقيع أيّ شيء بعد. لست في عجلة من أمري ولست قلقًا بشأن مستقبلي، كوني واثقٌ من إمكانيّاتي. أنا متأكّدٌ من أنّني سأحظى بفريقٍ جيّد في 2023".