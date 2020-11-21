مير بطل الموتو جي بي سيركز الآن على التسابق فقط بعد حسم اللقب

قال مير أنّه لم يشعر بأيّ اختلافٍ على المسار، وذلك على إثر تحقيقه للقبه الأوّل في الموتو جي بي – والأوّل لسوزوكي منذ 20 عامًا – وذلك ضمن موسمه الخامس في بطولة العالم بجميع فئاتها.

وأكمل درّاج سوزوكي يوم الجمعة سادسًا بفارق 0.315 ثانية عن المتصدّر يوهان زاركو.

وقال إثر ذلك عندما سُئل عن التسابق كبطل: "لا فرق على المسار. الفارق الوحيد هو أنّ هناك ضغطًا مختلفًا على كاهلي. كان الضغط سابقًا أكبر بكثير وأنا أملك حريّة التركيز على القيادة الآن".

ووصف مير حلبة الغارف بـ "التي لا تُصدّق"، لكنّه أشار إلى أنّ الأنظمة الإلكترونيّة هي الجزء الأساسي الذي سيعمل عليه في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حيال ذلك: "إنّها حلبة لا تُصدّق، استمتعت بها كثيرًا. ما هو مهمٌ حقًا هو تصحيح الأنظمة الإلكترونيّة، وجعلها تعمل واعتماد الإعدادات المناسبة. لكنّني أحظى بشعولٍ جيّدٍ بشكلٍ عام وأشعر بالسعادة".

من جانبه أكمل زميله أليكس رينز التجارب الثانية في المركز الـ 17 على إثر حادث خلال الحصّة، واعترف بأنّه يُعاني من بعض الألام في كتفه الأيمن المصاب بشدّة منذ جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة.

وقال رينز: "كانت الحصّة الأولى جيّدة وقدّمنا وتيرة جيّدة. أمّا الحصّة الثانية فقد كانت كارثيّة كون الحادث الصغير الذي تعرّضت له في بداية اللفّة الثالثة كان الأوّل لي على الجانب الأيمن منذ إصابتي وأعاني من بعض الألم في كتفي، لكن ليس بالألم الكبير".

واختتم بالقول: "كنت أعاني طوال الحصّة الثانية مع هذا الألم على المنعطفات اليمنى، لكن سنُحاول التعافي".