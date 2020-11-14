موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12

كانت المنافسة متقاربة في القسم الأوّل على آخر مركزين عابرين إلى القسم الثاني، لكنّ الغلبة كانت من نصيب براد بيندر وفابيو كوارتارارو.

لكن أثناء ذلك بدأت بعض زخّات المطر بالتهاطل وهو ما أثّر نسبيًا على مستويات التماسك.

واشتعلت المنافسة في القسم الثاني الحاسم في ظلّ تقاربٍ كبير في أزمنة الدرّاجين، واستفاد بيندر من تواجده على المسار قبل ذلك ببضع دقائق ليُسجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.645 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

لكنّ الدقائق الأخيرة شهدت تحسيناتٍ كثيرة في الأزمنة وتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها، حيث سجّل الإيطاليّ دقيقة واحدة و30.191 ثانية.

وتفوّق الإيطاليّ على جاك ميلر بفارق 0.096 ثانية، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب مراكز الصفّ الأوّل.

وتواجد يوهان زاركو في المركز الرابع أمام كلٍ من بول إسبارغارو ومافيريك فينياليس وأليكس إسبارغارو.

وذهب المركز الثامن إلى فرانشيسكو بانيايا، حيث تقدّم الإيطالي الشاب على بيندر وميغيل أوليفيرا.

أمّا كوارتارارو الذي يتأخّر بـ 37 نقطة عن مير المتصدّر فسيبدأ سباقه من المركز الـ 11 مباشرة أمامه.

وبالنسبة للمنافس الآخر على اللقب أليكس رينز فقد اكتفى بالمركز الـ 14 وسيتعيّن عليه تحقيق تقدّمٍ كبيرٍ في سباق الأحد إذا ما أراد الإبقاء على أماله حيّة.