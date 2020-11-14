موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
حصّة التحمية خلال
18 ساعات
:
07 دقيقة
:
31 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12

المشاركات
التعليقات
موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12
من قبل:

أحرز فرانكو موربيديللي قطب الانطلاق الأوّل لجائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي اكتفى فيه جوان مير متصدّر الترتيب العام بالمركز الـ 12.

كانت المنافسة متقاربة في القسم الأوّل على آخر مركزين عابرين إلى القسم الثاني، لكنّ الغلبة كانت من نصيب براد بيندر وفابيو كوارتارارو.

لكن أثناء ذلك بدأت بعض زخّات المطر بالتهاطل وهو ما أثّر نسبيًا على مستويات التماسك.

واشتعلت المنافسة في القسم الثاني الحاسم في ظلّ تقاربٍ كبير في أزمنة الدرّاجين، واستفاد بيندر من تواجده على المسار قبل ذلك ببضع دقائق ليُسجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.645 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

لكنّ الدقائق الأخيرة شهدت تحسيناتٍ كثيرة في الأزمنة وتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها، حيث سجّل الإيطاليّ دقيقة واحدة و30.191 ثانية.

وتفوّق الإيطاليّ على جاك ميلر بفارق 0.096 ثانية، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب مراكز الصفّ الأوّل.

وتواجد يوهان زاركو في المركز الرابع أمام كلٍ من بول إسبارغارو ومافيريك فينياليس وأليكس إسبارغارو.

وذهب المركز الثامن إلى فرانشيسكو بانيايا، حيث تقدّم الإيطالي الشاب على بيندر وميغيل أوليفيرا.

أمّا كوارتارارو الذي يتأخّر بـ 37 نقطة عن مير المتصدّر فسيبدأ سباقه من المركز الـ 11 مباشرة أمامه.

وبالنسبة للمنافس الآخر على اللقب أليكس رينز فقد اكتفى بالمركز الـ 14 وسيتعيّن عليه تحقيق تقدّمٍ كبيرٍ في سباق الأحد إذا ما أراد الإبقاء على أماله حيّة.

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

المقال السابق

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ

وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

أحدث الأخبار

موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

مير يشرح حادثه في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير يشرح حادثه في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

57دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

32دقيقة
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون

5
فورمولا 1

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

43دقيقة

أحدث الأخبار

موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12
موتو جي بي

موربيديللي ينطلق أوّلًا في فالنسيا ومير يكتفي بالمركز الـ 12

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

مير يشرح حادثه في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي

مير يشرح حادثه في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية ومير يسقط في فالنسيا

كراتشلو ينضم إلى ياماها في دور درّاج الاختبار لموسم 2021 في الموتو جي بي
موتو جي بي

كراتشلو ينضم إلى ياماها في دور درّاج الاختبار لموسم 2021 في الموتو جي بي

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق جائزة أوروبا الكبرى 2020 02:04
موتو جي بي
10-11-2020

موتو جي بي: أهم مجريات سباق جائزة أوروبا الكبرى 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى 00:38
موتو جي بي
09-11-2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي
20-10-2020

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي
19-10-2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي
12-10-2020

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.