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موربيديللي يُشيد "بأفضل سباقاته في الموتو جي بي" بعد انتصاره في فالنسيا

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موربيديللي يُشيد "بأفضل سباقاته في الموتو جي بي" بعد انتصاره في فالنسيا
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وصف فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها أنّ انتصاره في جائزة فالنسيا الكبرى بعد معركته في اللفّة الأخيرة مع جاك ميلر "كان الأفضل في مسيرته في الموتو جي بي".

بدأ موربيديللي سباق الأحد من قطب الانطلاق الأوّل وتصدّر اللفّات الـ 27 كلّها تقريبًا.

لكنّ ميلر لحق به في المراحل الأخيرة، وتواجد مباشرة خلفه في بداية اللفّة الأخيرة.

ودخل الثنائيّ في معركة حامية على الفوز، لكنّ موربيديللي خرج في الأمام بعد استعادته مركزه الأوّل في المنعطف الخامس إلى أن عبر خطّ النهاية بفارق 0.093 ثانية أمام ميلر.

وبتحقيقه مركزه الثالث هذا الموسم، تقدّم موربيديللي إلى المركز الثاني في الترتيب العام بالتوجّه إلى اللفّة الأخيرة.

"أجل، أعتقد بأنّه كان أفضل سباقاتي في الموتو جي بي حتّى الآن" قال موربيديللي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تمتّعت بنسقٍ عالٍ جدًا وخضت معركة رائعة جدًا في النهاية. لذا أجل، كان أفضل سباقاتي في الموتو جي بي حتّى الآن بكلّ تأكيد".

وجاء انتصارا موربيديللي الآخرين في ميزانو وأراغون في ظروفٍ مختلفة، حيث تحكّم الإيطاليّ في الوتيرة قبل أن يبتعد عن بقيّة الركب".

واعترف موربيديللي أنّه قادرٌ على أن يكون "صلبًا في المعارك"، لكنّه فعل ذلك فقط في الموتو 2 والفئات الأخرى.

"علمت أنّ بوسعي أن أكون صلبًا في المعارك" قال موربيديللي عندما سُئل إن كان قد تعلّم شيئًا ما حول نفسه كدرّاج في هذا السباق.

وأضاف: "علمت ذلك. فعلت ذلك في الموتو جي بي، وفي الموتو جي بي لكن في المراكز الأقلّ".

وأكمل: "كان من الرائع خوض معركة ومنح نفسي إثباتًا على أنّ بوسعي أن أكون درّاجًا بارزًا لتحقيق الفوز في اللفّة الأخيرة في الموتو جي بي".

واختتم بالقول: "كان من الرائع فعل ذلك، وكان من الجيّد أن أقدر على الخروج في الأمام".

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السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

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