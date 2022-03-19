تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين
موتو جي بي / جائزة إندونيسيا الكبرى أخبار عاجلة

موربيديللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق إندونيسيا

تلقّى فرانكو موربيديللي درّاج ياماها عقوبة على شبكة انطلاق سباق جائزة إندونيسيا الكبرى للموتو جي بي لإجرائه تدرّبًا غير صحيح على الانطلاقة.

موربيديللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق إندونيسيا

بالنظر إلى اتّساخ مسار حلبة شوارع مانداليكا خارج خطّ التسابق، سُمح للدرّاجين بالتدرّب على الانطلاقة في نهاية التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت من أجل المساعدة على تنظيف شبكة الانطلاق قبيل سباق الأحد.

وتمّ الاتّفاق على توجّه الدرّاجين إلى شبكة الانطلاق واختيار إحدى الخانات والانطلاق من هناك. وكان عليهم انتظار انطلاق الذين أمامهم قبل إجراء انطلاقتهم الخاصة.

اقرأ أيضاً:

لكنّ موربيديللي تقدّم على جوان مير درّاج سوزوكي، لذا تلقى عقوبة التراجع 3 مراكز وهو ما سيطيح به من المركز الـ 12 إلى الـ 15.

وقبل موربيديللي العقوبة، قائلًا أنّه لم يحضر اجتماع لجنة السلامة الذي تمّ خلاله تحديد تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "أنا آسفٌ حيال ذلك. تخلّفت عن اجتماع لجنة السلامة الذي حدّدوا فيه الإجراءات".

وأكمل: "تدرّبت على الانطلاقة هذا الصباح وتجاوزت الدرّاجين الآخرين، آسفٌ حيال ذلك والعقوبة صحيحة".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين
المقال السابق

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

موربيديللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق إندونيسيا
موتو جي بي موتو جي بي

موربيديللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق إندونيسيا

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين

كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في مانداليكا
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في مانداليكا

فينياليس: التعليقات حول صحتي الذهنية "تجاوزت الحدود"
موتو جي بي موتو جي بي

فينياليس: التعليقات حول صحتي الذهنية "تجاوزت الحدود"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.