موربيديللي يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق إندونيسيا

بالنظر إلى اتّساخ مسار حلبة شوارع مانداليكا خارج خطّ التسابق، سُمح للدرّاجين بالتدرّب على الانطلاقة في نهاية التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت من أجل المساعدة على تنظيف شبكة الانطلاق قبيل سباق الأحد.

وتمّ الاتّفاق على توجّه الدرّاجين إلى شبكة الانطلاق واختيار إحدى الخانات والانطلاق من هناك. وكان عليهم انتظار انطلاق الذين أمامهم قبل إجراء انطلاقتهم الخاصة.

لكنّ موربيديللي تقدّم على جوان مير درّاج سوزوكي، لذا تلقى عقوبة التراجع 3 مراكز وهو ما سيطيح به من المركز الـ 12 إلى الـ 15.

وقبل موربيديللي العقوبة، قائلًا أنّه لم يحضر اجتماع لجنة السلامة الذي تمّ خلاله تحديد تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "أنا آسفٌ حيال ذلك. تخلّفت عن اجتماع لجنة السلامة الذي حدّدوا فيه الإجراءات".

وأكمل: "تدرّبت على الانطلاقة هذا الصباح وتجاوزت الدرّاجين الآخرين، آسفٌ حيال ذلك والعقوبة صحيحة".