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موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021

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موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021

قال فرانكو موربيديللي أنّه "يتطلّع قدمًا لمنافسة" معلّمه فالنتينو روسي في العام المقبل عندما يتزاملان في صفوف فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي.

وقّع روسي أسطورة بطولة العالم أخيرًا على عقدٍ بعامٍ واحد نهاية الأسبوع الماضي لينضمّ إلى فريق بيتروناس الرديف، لكنّه سيحظى بدعم مصنعيٍ كامل من ياماها لموسم 2021.

وسينضمّ الإيطاليّ إلى تلميذ أكاديميّته "في.آر46" موربيديللي، الذي تمّ تجديد عقده مع الفريق للموسمين المقبلين.

وخاض الثنائيّ معركة على الصدارة خلال سباق جائزة سان مارينو الكبرى، قبل أن يُحقّق موربيديللي فوزه الأوّل في البطولة مستخدمًا درّاجة ياماها من موسم 2019.

"أتطلّع قدمًا لخوض معارك معه" قال موربيديللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ حصري الشهر الماضي عندما سُئل إن كان يتطلّع قدمًا لمجاورة روسي.

وأضاف: "هذا ما أتطلّع قدمًا له الآن. أعني أنّني عندما أخوض معركة مع فالنتينو على المسار، فإنّ الشعور يكون مختلفًا".

وأردف: "سيكون ذلك رائعًا وسأكون مبتسمًا طوال الوقت. لا أعتقد بأنّ ذلك يحدث مطلقًا في الموتو جي بي، أن تخوض معركة في الموتو جي بي مع درّاجٍ ما وأنت تبتسم. يحدث ذلك عندما أتنافس مع فالنتينو".

وأكمل: "لذا أتطلّع قدمًا لهذه المعارك، وآمل أن نخوض الكثير من المعارك هذا العام والعام المقبل. لا أتطلّع قدمًا لأظهر له ما تعلّمته. بل أفكّر في وضع إطاري أمام إطاره، وذلك ما أريد فعله".

واختتم بالقول: "كذلك لأظهر له كم كان محقًا بالإيمان بي عندما كنت يافعًا أتسابق في السوبر ستوك".

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