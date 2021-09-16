موربيديللي: ياماها "لم تكن مدينة لي" بمقعد مصنعي لكنني "أستحقه"

سيُكمل موربيديللي موسم 2021 كدرّاج مصنعي لدى ياماها بعد ترقيته من صفوف "بيتروناس اس آر تي" ليأخذ مقعد مافيريك فينياليس السابق.

وقد أكّدت ياماها اليوم الخميس أيضاً توقيعها مع موربيديللي ضمن صفقة مصنعية لعامين تمتد حتى نهاية موسم 2023.

وكان موربيديللي أفضل درّاجي الصانع الياباني في 2020، حاصدًا مركز الوصافة في الترتيب مع ثلاثة انتصارات، بالرُغم من قيادته لدراجة بمواصفات 2019.

وعلى الرُغم من نجاحه في موسم 2020، أبقته ياماها على نسخة بمواصفات "أيه" من دراجة "ام1"، لكنّه كان قادرًا على تحقيق منصة تتويج في خيريز والمركز الرابع في البرتغال على درّاجة أقدم بعامين، وذلك قبل أن تعرقل الإصابة مشاركته في يونيو/حزيران الماضي.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة سان مارينو الكبرى نهاية هذا الأسبوع - والتي فاز بها العام الماضي - إذا ما يشعر بأنّ ياماها كانت تدين له بتعريف مصنعي بالنظر إلى ما مرّ به ضمن صفوف "اس آر تي"، قال موربيديللي: "أشعر بأني أستحقّ ذلك المقعد. أستحقه بالفعل، وقد تحدثت بصراحة مع الجميع داخل ياماها".

وأضاف: "في النهاية ها نحن هنا. لذلك لم يكونوا مدينين لي بأيّ شيء، لكنني شعرت بأني أستحق شيئًا ما، لكن بالتأكيد لم تكن ياماها مدينة لي بشيء".

هذا وأكّد موربيديللي أنه سيعمل مع رئيس طاقم فينياليس سيلفانو غالبوسيرا لما تبقى من موسم 2021، ولن يُعيد رامون فوركادا إلى الفريق المصنعي (والذي سبق وعمل مع فينياليس، إلى جانب خورخي لورينزو) هذا العام.

حيث أوضح بأنّ ذلك قرار من الفريق لتفادي المرور بتغييرات أخرى كبيرة وسط فترة فوضوية بالفعل داخل كل من ياماها و"اس آر تي".