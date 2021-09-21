موربيديللي "لم يظن أن بوسعه" بدء سباق ميزانو في "الموتو جي بي"

تغيب موربيديللي عن السباقات منذ جائزة هولندا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي بعد خضوعه لجراحة على ركبته اليسرى المصابة، حيث عاد إلى المنافسات نهاية الأسبوع الماضي في ميزانو - الحلبة التي شهدت مشاركته الأولى مع الفريق المصنعي لياماها كبديل لمافيريك فينياليس.

وتأهّل صاحب الانتصارات الثلاثة في "الموتو جي بي" بالمركز الـ 16 وأكمل السباق في المركز الـ 18، بفارق 36.2 ثانية عن صاحب المركز الأول، ضمن ما وصفها "بنهاية أسبوع جيّدة" في ظل كافة الظروف.

مع ذلك، اعترف موربيديللي بأنّه لم يظن أنه سيتمكن في الواقع من المشاركة في السباق بعدما عانى بشكل سيئ مع إصابة ركبته في حصة التحمية.

فقال: "لقد كانت نهاية أسبوع جيّدة بالنسبة لي، كان من الرائع العودة على الدراجة، أن أعود للسباقات بعد كل ذلك الوقت، أن تكون عودتي على دراجة جديدة كذلك، ومع فريق جديد، وكذلك إصابة لم تُشف بعد".

وأضاف: "من ثم السباق، حيث أنني سعيد جدًا بذلك، لا سيّما وأنني خضت حصة تحمية صعبة للغاية في الصباح، ولم أظن أنه من الممكن أن أبدأ السباق".

وتابع: "لكن مع إثارة الوضع والأدرينالين الذي يُضخ في جسدك، وكذلك بعض المسكنات، تمكنت من المشاركة في السباق، وكانت وتيرتنا ثابتة كذلك".

وأكمل: "نعم، كنا متأخرين في الخلف، لكن يمكنني القول أنه كان من الرائع أن أتواجد على الدراجة، لا سيّما وأنني ما أزال أتعافى من الإصابة وكنت بعيدًا عن السباقات لثلاثة أشهر".

واختتم: "منحني السباق في الواقع الكثير من المعلومات عن الدراجة، وتمكنت من تقدير الدراجة على نحوٍ أفضل، وفي الواقع أحببتها".