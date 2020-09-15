موربيديللي "لا يستهدف" اللقب بعد فوزه الأوّل في الموتو جي بي

حقّق درّاج بيتروناس ياماها الفوز بعد أن انتزع الصدارة منطلقًا من المركز الثاني وخاض معركة قويّة مع معلّمه فالنتينو روسي في المراحل الأولى.

لكنّ بحلول اللفّة الـ 12 فقد رفع موربيديللي الفارق مع روسي إلى سبعة أعشارٍ من الثانية وواصل توسيعها منذ ذلك الحين.

وشقّ موربيديللي طريقه نحو فوزه الأوّل بفارق 2.2 ثانية أمام فرانشيسكو بانيايا ناشئ أكاديميّة "في.آر46" الآخر، بينما تراجع روسي إلى المركز الرابع.

وبات موربيديللي يتأخّر بـ 23 نقطة عن المتصدّر أندريا دوفيزيوزو بعد أن تعرّض زميله فابيو كوارتارارو لحادث، واعترف موربيديللي بأنّ تفكير لا ينصبّ على لقب البطولة.

وقال: "أنا درّاج فريق رديف، ليست لديّ طموحات... حسنًا أنا طموح. لكنّني لا أستهدف البطولة ولا أفكّر فيها في الوقت الحاضر".

وأردف: "أفكّر فقط في الفوز بالسباقات، وتقديم أفضل النتائج الممكنة في كلّ يوم أحد وسأرى أين سينتهي بي المطاف في نهاية العام".

وبحديثه عن السباق، قال موربيديللي أنّه واجه "ضغطًا" من روسي في المراحل الأولى وكان يأمل أن لا يزعج كلٌ منهما الآخر في ظلّ ابتعادهما السريع عن بقيّة منافسيهما.

وقال: "سار السباق على ما يرام برأيي. حظيت بانطلاقة جيّدة وشعرت بضغط فالنتينو في بداية السباق".

وأضاف: "لاحظت أنّنا كنّا نبتعد عن البقيّة، وكنت آمل أن لا نُزعج بعضنا البعض، وذلك ما حدث".

وأكمل: "ولاحظت أنّني بدأت أبتعد عنه بعد بضع لفّات، وكانت تلك مفاجأة رائعة. قلت في نفسي حينها: قدّم وتيرة جيّدة على المسار وافعل كلّ ما في وسعك".

ووصف الإيطاليّ اللفّات العشر الأخيرة بـ "الأكثر أهميّة" في حياته: "كانت اللفّات العشر الأخيرة لا تُصدّق، كوني حظيت بفرصة للتفكير في الكثير من الأشياء وكان شعورًا رائعًا".

وأضاف: "كانت اللفّات الأكثر أهميّة في مسيرتي وحياتي بالتأكيد. استمتعت كثيرًا وأودّ شكر الفريق وجميع من يعملون معي".