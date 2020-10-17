موربيديللي في صدارة التجارب الثالثة وحادثٌ قويٌ لكوارتارارو في أراغون

انطلقت الحصّة متأخّرة بساعة عن موعدها الأصليّ بسبب المخاوف إزاء برودة الأجواء، لكنّ الظروف لم تسمح بتحسين الأزمنة في أغلب فترات الحصّة بالمقارنة مع جدول الأزمنة المزدوج.

وتواجد كوارتارارو في الصدارة مبكّرًا بتوقيت وقدره 1:49.106 دقيقة.

أمّا التحسين الأوّل في جدول الأزمنة المزدوج فقد جاء من قبل تاكاكي ناكاغامي درّاج "إل سي آر" عندما انتزع الصدارة بدقيقة واحدة و48.710 ثانية.

وعاد الياباني لاحقًا لتحسين توقيته أكثر مسجّلًا 1:48.374 دقيقة.

وبدأت الحوادث إثر ذلك عندما سقط أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي عند المنعطف السادس مع بقاء 18 دقيقة على النهاية.

وتواصلت الدراما إثر ذلك عندما قُذف كوارتارارو عن درّاجته ياماها عند المنعطف الـ 14.

وتمسّك الفرنسيّ الشاب مباشرة بكتفه الأيسر وتمّ نقله مباشرة إلى المركز الطبيّ لفحصه. وقال متحدّثٌ باسم الفريق أنّ كوارتارارو يُعاني من الكثير من الألم، لكنّ الأشعّة أظهرت عدم تعرّضه لأيّ كسر.

وجاءت بعض التحسينات في الأزمنة لاحقًا في الدقائق الأخيرة في ظلّ سعي الجميع لضمان عبورٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ زمن مافيريك فينياليس من تجارب الجمعة البالغ 1:47.771 دقيقة بقي ثابتًا في جدول الأزمنة المزدوج، في الوقت الذي قلّص فيه موربيديللي الفارق معه إلى 0.088 ثانية ليتقدّم إلى المركز الثاني العام ويضمن صدارة الحصّة.

وحلّ كراتشلو ثانيًا في الحصّة أمام بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام وجوان مير وأليكس ماركيز، حيث سجّل الأخير عبوره الأوّل المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات هذا الموسم.

في الأثناء تواصلت معاناة دوكاتي الكارثيّة نهاية هذا الأسبوع، حيث لم يعبر أيٌ من درّاجيها الستّة إلى القسم الثاني من التصفيات، وكان دوفيزيوزو أفضلهم في المركز الـ 13 في الجدول المزدوج.

نتيجة الحصّة: