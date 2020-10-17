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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / تقرير التجارب

موربيديللي في صدارة التجارب الثالثة وحادثٌ قويٌ لكوارتارارو في أراغون

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موربيديللي في صدارة التجارب الثالثة وحادثٌ قويٌ لكوارتارارو في أراغون
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تصدّر فرانكو موربيديللي التجارب الثالثة الدراميّة ضمن جائزة أراغون الكبرى، في الوقت الذي نُقل فيه فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة إلى المركز الطبيّ على إثر تعرّضه لحادث قوي.

انطلقت الحصّة متأخّرة بساعة عن موعدها الأصليّ بسبب المخاوف إزاء برودة الأجواء، لكنّ الظروف لم تسمح بتحسين الأزمنة في أغلب فترات الحصّة بالمقارنة مع جدول الأزمنة المزدوج.

وتواجد كوارتارارو في الصدارة مبكّرًا بتوقيت وقدره 1:49.106 دقيقة.

أمّا التحسين الأوّل في جدول الأزمنة المزدوج فقد جاء من قبل تاكاكي ناكاغامي درّاج "إل سي آر" عندما انتزع الصدارة بدقيقة واحدة و48.710 ثانية.

وعاد الياباني لاحقًا لتحسين توقيته أكثر مسجّلًا 1:48.374 دقيقة.

وبدأت الحوادث إثر ذلك عندما سقط أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي عند المنعطف السادس مع بقاء 18 دقيقة على النهاية.

وتواصلت الدراما إثر ذلك عندما قُذف كوارتارارو عن درّاجته ياماها عند المنعطف الـ 14.

وتمسّك الفرنسيّ الشاب مباشرة بكتفه الأيسر وتمّ نقله مباشرة إلى المركز الطبيّ لفحصه. وقال متحدّثٌ باسم الفريق أنّ كوارتارارو يُعاني من الكثير من الألم، لكنّ الأشعّة أظهرت عدم تعرّضه لأيّ كسر.

وجاءت بعض التحسينات في الأزمنة لاحقًا في الدقائق الأخيرة في ظلّ سعي الجميع لضمان عبورٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ زمن مافيريك فينياليس من تجارب الجمعة البالغ 1:47.771 دقيقة بقي ثابتًا في جدول الأزمنة المزدوج، في الوقت الذي قلّص فيه موربيديللي الفارق معه إلى 0.088 ثانية ليتقدّم إلى المركز الثاني العام ويضمن صدارة الحصّة.

وحلّ كراتشلو ثانيًا في الحصّة أمام بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام وجوان مير وأليكس ماركيز، حيث سجّل الأخير عبوره الأوّل المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات هذا الموسم.

في الأثناء تواصلت معاناة دوكاتي الكارثيّة نهاية هذا الأسبوع، حيث لم يعبر أيٌ من درّاجيها الستّة إلى القسم الثاني من التصفيات، وكان دوفيزيوزو أفضلهم في المركز الـ 13 في الجدول المزدوج.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 1:47.859     169.487
2 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 16 1:48.314 0.455 0.455 168.775
3 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 18 1:48.319 0.460 0.005 168.768
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 14 1:48.322 0.463 0.003 168.763
5 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:48.403 0.544 0.081 168.637
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 1:48.374 0.515   168.682
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:48.633 0.774 0.259 168.280
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:48.653 0.794 0.020 168.249
9 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:48.754 0.895 0.101 168.093
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:48.837 0.978 0.083 167.964
11 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 15 1:48.900 1.041 0.063 167.867
12 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 16 1:48.912 1.053 0.012 167.849
13 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:48.953 1.094 0.041 167.786
14 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 17 1:49.074 1.215 0.121 167.599
15 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 1:49.106 1.247 0.032 167.550
16 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:49.203 1.344 0.097 167.401
17 6 Germany ستيفان برادل هوندا 19 1:49.244 1.385 0.041 167.339
18 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 20 1:49.283 1.424 0.039 167.279
19 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 18 1:49.368 1.509 0.085 167.149
20 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:48.576 0.717   168.368
21 5 France يوهان زاركو دوكاتي 13 1:49.910 2.051 1.334 166.325
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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