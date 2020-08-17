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موربيديللي: زاركو لم يظهر أيّ اهتمام في الحادث المروّع

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موربيديللي: زاركو لم يظهر أيّ اهتمام في الحادث المروّع
17-08-2020

قال فرانكو موربيديللي أنّ الخطّ الذي اتّبعه يوهان زاركو بالتوجّه إلى المنعطف الثالث من جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي والذي أدّى إلى الحادث المروّع لم يُظهر اهتمامًا كبيرًا لمصلحة كليهما.

كان الدرّاجان طرفين في حادث مروّع في اللفّة التاسعة من جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي عند المنعطف الثاني الخفيف.

واندفعت درّاجة زاركو مباشرة نحو الحاجز الجانبيّ قبل أن ترتدّ إلى المسار عند المنعطف الثالث، بينما توجّهت درّاجة موربيديللي مباشرة نحو المنطقة الحصويّة وبالكاد تفادت ضرب فالنتينو روسي ومافيريك فينياليس.

ونُقل موربيديللي إلى المركز الطبيّ للخضوع إلى فحوصات، لكنّه كان بخير، ويتوقّع العودة إلى المشاركة في جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

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وبتعليقه على الحادثة، قال موربيديللي لقناة "سكاي إيطاليا": "زركو نصف قاتل. الكبح هكذا على سرعة 300 كلم لا يعني الكثير للاهتمام بنفسك وبالآخرين الذين تتسابق معهم".

وأضاف: "آمل أن يجعله هذا الحادث الكبير يفكّر أكثر، كون ذلك كان خطيرًا للغاية بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لفالنتينو ومافيريك".

وأكمل: "أنا آسفٌ لأنّه لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء، كونه عندما توجّهت لكسر خطّ يوهان فقد تحرّك بعيدًا عن خطّ التسابق ولم يكن بوسعي فعل شيء واصطدمت به لأنّ عامل السحب كان قويًا".

من جانبه لم يتعرّض زاركو سوى لبعض الحروق نتيجة الاحتكاك، كما أنّه لم يتلقّ أيّ عقوبة.

وأصرّ الفرنسيّ على أنّه لم يتحرّك أثناء الكبح عمدًا، وأنّه خاض محادثة "لتصفية الأجواء" مع روسي بعد الواقعة من أجل شرح أنّه "ليس درّاجًا مجنونًا".

وقال الفرنسيّ: "الأمر السيّئ هو أنّ روسي وموربيديللي يعتقدان بأنّني فعلت ذلك عمدًا، وأنّني أردت إيقاف موربيديللي".

وأضاف: "لم أفكّر في ذلك. بدأت بالكبح وبالتأكيد اعتقد بأنّه قد يتجاوزني. لكنّني لم أغيّر خطّي من أجل إيقافه. من الجنونيّ فعل ذلك وهذا خطير، أتمتّع بوعيٍ كافٍ لإدارة الوضع. عندما كنت أكبح فلم تكن لديّ نوايا سيّئة".

وأكمل: "قابلت فرانكو في المركز الطبيّ وتعانقنا كوننا كنّا خائفين. ومن ثمّ كنت حزينًا لأنّ هناك أشياء سيّئة صدرت من تعليقات فرانكو وفالنتينو وأمضيت 10 دقائق مع فالنتينو".

واختتم بالقول: "كان بوسعي شرح ما حدث والوضع بات أفضل بكثير الآن. كان حدثًا سيّئًا، ولحسن الحظّ لم يُصب أيّ أحد بأذى. شرحت لفالنتينو أنّني لست رجلًا مجنونًا".

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